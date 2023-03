Vierde leerjaar van GBS De Kouter in finale van Whizzkids

Problemen bij TVH na cyberaan­val slepen aan, CEO is strijdvaar­dig: “We komen hier sterker uit”

TVH Waregem verwacht dat het nog minstens enkele weken zal duren voor het weer operationeel is na de cyberaanval van vorig weekend. Dat zegt CEO Dominiek Valcke in een boodschap naar de werknemers. Het bedrijf is karig met info naar de buitenwereld: begrijpelijk ook, gezien het om een misdrijf gaat en het bedrijf zelf ook niet goed weet hoe lang de problemen zullen aanslepen.