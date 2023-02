Vier solo’s in Verduyn Gallery

Beeldhouwer Andreas Senoner gebruikt in Future of the Bodies unieke materialen uit de wereld van dieren en planten die verwijzen naar het proces van mutatie en transformatie.

De Spaanse kunstschilder Santiago Ydanez maakt in The Power of the Brush dubbelportretten van met mens en dier die soms gewelddadig zijn en altijd geniaal. Je ziet ook de sporen die de verfborstel heeft achtergelaten. Schokkend en vertederend tegelijkertijd.

Fotograaf Johanna-Maria Fritz laat in Like a Bird de acrobaten, clowns en dierentemmers van het circus zien in Iran, Afghanistan, Palestina, Indonesië en Senegal.

En Sint-Niklazenaar Patrick Vertenten schildert in Flowers of the Dirt nostalgie en melancholie met uitvergrote details van zijn onderwerpen die hen een nieuwe waardigheid geven.

Tot en met 19 maart in de Heerbaan 10 in Moregem op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur of op afspraak.

Info: 0475 28 85 13 en verduyngallery.com