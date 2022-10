Van 13 november tot en met 26 februari: 16 weken joggen en wandelen op zondagochtend in het Domein De Ghellinck

De voorbije edities verliepen stormachtig, letterlijk en figuurlijk. “Er waren de maatregelen rond de pandemie die ons dwongen tot allerlei ingrepen en daarnaast moesten we ook een alternatief parcours uitstippelen omwille van de hevige wind die het Domein De Ghellinck gesloten hield. Dat domein is onze thuisbasis. We starten elke zondagmorgen aan de kantine om 9u30 stipt. Enkel de wandelaars mogen een haf uurtje eerder aan hun tocht beginnen”, vertelt voorzitter Erwin Vantieghem. Het concept blijft ook in editie 43 behouden. Bart De Zaeytijdt: “De eerste zes ronden lopen we allemaal samen aan een rustig tempo, de laatste 4 ronden kiest iedereen zelf hoe snel het mag gaan. Elke deelnemer doet maximum tien ronden van 1250 meter. Wie er dan nog niet genoeg van heeft kan uiteraard verder joggen, maar er worden door ons maximaal 10 ronden genoteerd. Die komen dan in aanmerking voor de uitreiking van de trofeeën in februari. Wie wil, kan na elke jogging iets drinken in de kantine. Alles wordt aangeboden aan zeer democratische prijzen.”

Gratis

De afspraak geldt in de editie 2022-2023 voor veertien zondagen en twee zaterdagen, op 24 december en 31 december. Op de voorlaatste zondag, 19 februari 2023, is er een echte wedstrijd voorzien voor de trouwe deelnemers. Op de laatste zondag, 26 februari 2023, worden alle laureaten gehuldigd en de prijzen uitgedeeld. Er is een klassement voor dames, heren en kinderen, én een gezinsklassement.

Inschrijven is gratis en kan de eerste zondag ter plaatse, of via www.zondagjoggingelsegem.be, of via de facebookpagina, of via zondagjoggingelsegem@gmail.com.

Wie vooraf inschrijft, krijgt op zondag 13 november een gratis welkomstdrankje.

Om in vorm te komen, gaat een deel van de Zondagjoggers in het weekend voor de start alvast de marathon van Porto lopen. Maar voor alle duidelijkheid: dat soort prestaties is niet de norm.