Tussen nu en 2025 daalt de schuldenlast per inwoner van Wortegem-Petegem: blijven investeren en focus op de kerntaken is de boodschap

WORTEGEM-PETEGEMBij de begrotingsopmaak tot 2025 focust het gemeentebestuur op zijn kerntaken. De openbare verlichting wordt gedoofd en investeringsdossiers waarvan de regie niet bij de gemeente zit, worden uitgesteld of geschrapt. “En we schuiven de factuur niet door naar de burger”, beloofde schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open VLD) op de gemeenteraad.

Wortegem-Petegem wil in de periode 2023-2025 nog 8 miljoen investeren. Ongeveer 5 miljoen daarvan gaat naar wegenisdossiers en ruim 2 miljoen naar patrimonium. Schepen Van Tieghem: “In het voorjaar ‘23 start de heraanleg van de Waregemseweg van Keerstraat tot Pontstraat. De renovatie van de Oudenaardseweg van Moregem tot Wortegem gaat nog deze legislatuur van start. We maken verder ook werk van de aanleg van de nieuwe parking in de Gotstraat, van de verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg en van de heraanleg van de Marktwegel tussen Elsegem en Petegem. Met de finalisering van de nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang Knipoog en de herbestemming van de kerk van Wortegem worden de twee voornaamste infrastructuurprojecten behouden.”

Volledig scherm De herbestemming van de kerk van Wortegem is één van de projecten die worden behouden. © GEDR

Stijgende personeel- en energiekosten

Toch zijn het ook voor de gemeente Wortegem-Petegem harde tijden. Van Tieghem: “Ook wij worden natuurlijk geconfronteerd met de gevolgen van de inflatie: stijgende personeelskosten en pensioenen, aangepaste ramingen voor investeringen, en daarnaast hogere energieprijzen. Dat betekent voor de periode 2022-2025 een structurele meerkost van ruim 2,5 miljoen euro. Gelukkig wordt een groot deel daarvan gecompenseerd door meer ontvangsten vanuit de FOD Financiën.”

Door te focussen op de kerntaken en dankzij opgebouwde reserves, kan de gemeente een eerder voorziene lening van € 750.000 terugbrengen naar € 250.000, zodat de schuldenlast verder wordt afgebouwd. Schepen Van Tieghem: “Die schuldenlast bedroeg eind van vorig jaar 1.200 euro per inwoner, dat is pal op het Vlaams gemiddelde. Tegen eind 2025 daalt die naar 1.090 euro per inwoner. Daarnaast zullen we 178 euro per inwoner kunnen investeren zonder dat we daarmee in de problemen komen. Dat is ook een pluim voor onze gemeentelijke diensten, die steeds constructief omgaan met deze uitdagingen.”

Keerzijde

Er is ook een keerzijde. Steeds meer bevoegdheden worden naar het gemeentelijk niveau overgeheveld en de subsidiëring door de overheid is onzeker. “Zo weten we nu al dat met het nieuwe decreet over de buitenschoolse opvang en activiteiten, we binnen enkele jaren de subsidies voor Wortegem-Petegem meer dan zien halveren. Reken daarbij stijgende kosten voor de politiezone en hulpverleningszone, toenemende pensioenlasten, onzekerheid over Vlaamse subsidies, nog heel wat wegenis- en patrimoniumdossiers die op de plank liggen, en je weet nu al dat je weinig beleidsruimte zal hebben in de volgende legislatuur”, klinkt het.

