Techniekacademie voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar

In de Tiener Techniekacademie neem je deel aan 8 workshops waar je onder begeleiding van 2 techniekcoaches 4 boeiende technische STEM-projecten maakt. Dat gaat van het leren lampjes schakelen over een LEGO-robot programmeren tot een zelfgemaakte nachtklok met kleurrijke LED-lichtjes maken. Én de deelnemers gaan ook op actief bedrijfsbezoek!

Inschrijven kan via https://techniekacademie-wortegem-petegem.be. Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De workshops vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30 in het domein de Ghellinck. Voor de hele reeks betaal je 70 euro.

Voor kinderen van het derde en vierde leerjaar is er een reeks voorzien vanaf maart 2023.

Meer info vind je op www.techniekacademie.be.