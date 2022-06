Supporters voelden tweede Belgische titel van Merlier aankomen, het scenario voor het feest lag klaar: “Bij de laatste ronde wist ik dat het tijd was om het café van mama Heidi te gaan openen”

Een van de supporters van het eerste uur is Joris Verschelden uit Kluisbergen die er ook in 2019 al bij was toen Tim de eerste driekleur greep. “We hadden met Heidi afgesproken dat we haar café zouden opendoen als Tim won. Toen ik zag dat de hele groep samenkwam in de slotfase van het kampioenschap heb ik aan mij vrouw gezegd dat het tijd was om ons om te kleden en naar Wortegem te rijden. We hadden het in de voorbije dagen voelen aankomen. Ook bij Heidi zelf groeide het vertrouwen. Tim was zeer geconcentreerd en ook geprikkeld omdat er vanuit sommige hoeken al werd gedaan alsof hij geen kans maakte. Ook binnen zijn eigen ploeg leek men hem af te schrijven. Tim heeft perfect gereageerd, het is een verstandige jongen.”

Zware nachten

Samen met Johan De Clercq uit Oudenaarde en Peter Thomas uit Maarkedal volgt Joris de prestaties van Tim al vele jaren. Het feest van 2019, toen Tim de eerste titel pakte, herinnert hij zich nog levendig. “Dat gebeurde toen ook tijdens de Adriaan Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde, net zoals nu. Dat maakt het voor de supporters extra zwaar want we hebben vrijdag en zaterdag al gefeest. Nu wacht ons nog een derde zware nacht< want we zijn hier nog niet onmiddellijk naar huis.”

Schepen van Sport Maarten Van Tieghem (Open VLD) heeft alvast alle maatregelen getroffen om dat feest mogelijke te maken. “Het is de tweede keer dat Tim kampioen wordt, we hebben dus een scenario klaarliggen. De dorpskern van Wortegem is al afgesloten voor het verkeer, de DJ is opgetrommeld en de vergunning voor nachtlawaai geregeld. We kunnen mama Heidi straks met open armen ontvangen en daarna ook de held zelf.”

Poulain

Ook Magda De Smet is op de afspraak, met een Belgische driekleur. Ze heeft daarvoor haar eigen café ‘t Oud Gemeentehuis in Petegem gesloten. “Ik ken Tim al van toen hij een peuter was. Ik heb hem altijd gevolgd in zijn carrière en ik ben zeer blij dat al wie hem geen kans gaf vandaag van antwoord heeft gediend. Ze zullen nog raar opkijken van wat hij nog allemaal in zijn mars heeft.”

In café Sint-Arnolduspleintje schrikken ze nergens meer van. Als mama Heidi arriveert, stijgt het enthousiasme nog meer. “Doodnerveus geweest de hele dag en zeker in die laatste ronde. Maar ik voelde dat het goed ging komen. Gelukkig heb ik goede afspraken gemaakt en hebben de trouwe supporters het café direct geopend. Want dat vergeet Tim niet: er staat toch een vat klaar in Wortegem, vroeg hij nog.”

Uit pure vreugde deed schepen Van Tieghem er namens het gemeentebestuur nog een vat bovenop. En dan moet Tim zelf nog landen in het café van zijn mama. Het wordt inderdaad een lange nacht, in Wortegem dorp.

