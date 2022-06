Student uit Wortegem-Petegem bouwt met Nederlands team de eerste vliegende waterstofboot: “Het wereldkampioenschap in Monaco winnen en zo bewijzen hoe groot het potentieel is”

Het TU Delft Hydro Motion Team bestaat uit 25 studenten van elf verschillende studierichtingen aan de Technische Universiteit Delft. In één jaar tijd doorliepen ze het gehele proces van ontwerpen, produceren, testen en tenslotte racen met een vliegende waterstofboot. Louis zelf liep middelbare school in Gent en ging daarna studeren aan de TU in Delft.

Volledig scherm Louis Van Cauwenberghe uit Wortegem-Petegem, student maritieme technieken in Delft. © Hydro Motion Team

Louis: “Ik was eerst van plan om de studies burgerlijk ingenieur te beginnen maar die waren mij te algemeen. Een vriendin troonde me mee naar Delft in Nederland waar je aan de Technische Universiteit een specifieke richting kunt kiezen. In mijn geval werd dat maritieme techniek, de zeevaart zeg maar. Ik haalde intussen mijn bachelor en ben nu aan mijn vierde jaar bezig. Ik kom wel nog vaak in Wortegem-Petegem waar mijn ouders en grootouders wonen. Naast de studies hebben ze in Delft een traditie om projecten uit te werken die aansluiten bij de vergaarde kennis. Het TU Delft Hydro Motion Team is er zo eentje.”

Binnen dat team vervult Louis de functie van internal architect. “Ik moet de boot zo efficiënt mogelijk indelen. Dat vraagt veel overleg en veel communicatie. Samenwerken is de voornaamste opdracht. Dat lukt ook perfect, we vormen een hecht team. Dat zijn meestal Nederlanders, naast enkele Belgen en studenten uit Taïwan en Curaçao.”

Waterstofgas

“De maritieme sector stoot meer CO2 uit dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samen,’ vertelt Louis vanuit Nederland. “Wat als we deze uitstoot kunnen voorkomen door over te stappen naar een energiebron die enkel water uitstoot?”

Dit jaar bouwt het TU Delft Hydro Motion Team daarom voor het eerst een zeewaardige monohull, dat is een boot die bestaat uit één romp. Het tuig vaart op waterstofgas en levert een hoeveelheid elektriciteit op die gelijk is aan die van vijf volledig opgeladen Tesla’s. “Dankzij de hoge energiedichtheid van waterstof kan de boot zelfs een enkele reis van Amsterdam naar Londen varen zonder te tanken! We willen op deze manier de mogelijkheden van waterstof laten zien voor zeeschepen. Dat is van cruciaal belang voor het koolstofvrij maken van de maritieme industrie”, bepleit Louis zijn zaak.

Volledig scherm Het team in de werkhallen in Delft. Teammanager Sophie van 't Hoff staat vooraan, Louis vierde van rechts. © Hydro Motion Team

Open Sea Challenge in Monaco

Van 4 tot 9 juli wordt in Monaco de Energy Boat Challenge gehouden. Het Hydro Motion Team van Louis strijdt om de titel in de Open Sea Challenge. Tijdens de competitie wordt de boot op de proef gesteld op drie onderdelen: snelheid, manoeuvreerbaarheid en uithoudingsvermogen, waarbij de focus van het team ligt op dat laatste. Teammanager Sophie van ’t Hoff: “We willen de scheepvaart laten zien dat het gebruik van waterstof ook geschikt is voor lange afstanden, zodat ook grote schepen zoals containerschepen in de toekomst gebruik gaan maken van waterstof als brandstof. We gebruiken naast waterstof, ook nog een andere techniek om de race te winnen. Als we voldoende snelheid ontwikkelen, tillen de draagvleugels de romp van de boot op uit het water, waardoor de boot sneller en verder kan varen met minder brandstof.”

Vorig jaar ging het net voor de finale fout en moest het team verstek geven wegens een technisch defect. Louis: “We kunnen veel opsteken van de studenten die vorig jaar deelnamen. We gaan ook voluit voor de winst. Omdat de besten zich in Monaco verzamelen, kun je spreken over een echt wereldkampioenschap.”

