HUIZEN­JACHT. Meldert, groen dorp én goedbe­waard geheim: “Je betaalt hier nog niet de prijzen van in Asse of Affligem”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week bezoeken we Meldert, een landelijke deelgemeente van Aalst. “Meldert duikt minder vaak op Immoweb op.”