Pontstraat gedeeltelijk afgesloten op 27 en 28 februari

Mees­ter-oplichter (51) opnieuw in cel voor messteken aan partner

De beruchte oplichter en zelfverklaarde immobiliënpromotor Kristof B. (51) zit weer in de cel. Zo’n 10 jaar geleden pleegde hij één van de grootste fraudezaken in de Gentse regio en wist hij twee jaar lang uit handen van het gerecht te blijven. Na enkele jaren achter tralies was hij weer een vrij man. Tot die hoogoplopende ruzie met zijn partner in Anzegem.