Ouders Pieter en Nele zetten samen met zusje Liv en broertje Lars even de zorgen opzij tijdens Party for Lara: “Wat het Kinderkankerfonds voor ons doet is van onschatbare waarde”

Volledig scherm Prinses Lara: twee jaar en in behandeling tegen leukemie. Vlaanderen leeft mee sedert de Ronde van Vlaanderen. © Foto Ronny De Coster

Papa Pieter Demeulemeester en mama Nele De Medts waren samen met hun twee andere kindjes Lars en Liv de eregasten op de openingsavond van de zomerbar van d’Eukeneirs. Ze hebben zware maanden achter de rug. Pieter: “In maart werd bij ons dochtertje Lara leukemie vastgesteld. Sedertdien heeft ze drie chemosessies ondergaan, de meest recente drie weken geleden. Dat is fysiek zwaar maar ook mentaal. Het is aan een kind van twee jaar niet uit te leggen wat er precies gebeurt. Maar de mensen van het Kinderkankerfonds slagen er in om de jonge patiënten toch op hun gemak te stellen en hen vertrouwen te geven. Dat is van onschatbare waarde voor de kinderen zelf maar ook voor de ouders en hun directe omgeving. We kunnen hen daarvoor niet genoeg danken want je gaat toch echt doorheen de hel. Daarom hebben we aan de organisatoren gevraagd om de opbrengst van deze zomerbar aan het Kinderkankerfonds te schenken.”

Volledig scherm Banketbakker Kristoffel Burez (links) is een neef van Nele en maakte een marshmallow met een L die wordt gekocht voor het Kinderkankerfonds. Organisator van Party for Lara Pieter Dewaele staat rechts. © GEDR

Heftig

Met Lara zelf gaat het op dit ogenblik alles in acht genomen de goede kant op. Op de Ronde van Vlaanderen begin april kreeg ze veel steun van de hele wielerwereld door een actie met roze ballonnen die door drie nichtjes was opgezet. Nele: “De dokters zijn tevreden over de evolutie en we geloven de dokters maar al te graag als ze dat soort informatie brengen. Maar ze zeggen ons ook om voorzichtig te blijven en de situatie dag na dag te bekijken. Het is al zeer heftig geweest. De voorbije weken werden we door coronabesmettingen ook nog ’s van elkaar gescheiden. De sympathie van zoveel mensen geeft ons echter steeds weer moed. We zijn blij dat we vanavond eventjes de gedachten kunnen verzetten, ook met onze twee andere kinderen. Lara is nu weer even thuis aan het bekomen van de voorbije chemokuur. We kijken hoopvol naar de toekomst.”

Volledig scherm Filip Bruggeman, Joris Vandenhoucke, Geert Deroissart en Simon Van Quickelberghe zijn collega’s van Nele op Campus Glorieux Secundair in Ronse. Ze kwamen steun geven in Ooike. © GEDR

Solidair

D’Eukeneirs hadden voor de eerste avond van hun zomerbar gezorgd voor een muzikale apero met accordeonist Rein De Vos. Daarna zorgden de groepen All I know, Radio Barba en Tepelklets voor de muzikale animatie. Lara’s zusje Liv en broertje Lars waren alvast fan. Dat gold ook voor de marshmallows die banketbakker Kristoffel Burez uit Oudenaarde en Ronse had gemaakt voor deze gelegenheid. “Ik ben een neef van Lara’s mama Nele en ik wil graag steunen met wat we een chocoladen hoedje van Lara zouden kunnen noemen. Op de marshmallow hebben we een fleurige L gezet. Zo is Lara zelf ook, een lieve meid vol energie en dynamiek. En zo willen we haar zo vlug als mogelijk terugzien.”

Ook present: de collega’s van Campus Glorieux Secundair uit Ronse, waar Nele les geeft. Onder hen sportleerkracht Joris Vandenhoucke, schepen in de Hermesstad. “We zijn hier uit solidariteit met Nele. Veel kunnen we niet doen. Er zijn en tonen dat we meeleven. Op school zijn er al enkele acties gehouden. Kanker ontziet niemand. En het verandert alles in het leven. We zijn blij dat we haar nog ’s kunnen ontmoeten. En we volgen zoals duizenden anderen haar dagboek op instagram en we duimen voor een goede afloop.”

Het dagboek van mama Nele is te volgen op Instagram via https://www.instagram.com/prinses___lara/

