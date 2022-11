Ouderenweek met kaarting, bioscoopbezoek en infonamiddag over gezond eten

Op maandag 14 november is er in de feestzaal van het gemeentehuis vanaf 14 uur een kaartwedstrijd. Inschrijven is gratis maar moet voor 8 november via telefoonnummer 056 68 00 50. Op dezelfde plek kan je op vrijdag 18 november om 14 uur ook deelnemen aan een infonamiddag over gezond oud worden en goed eten.

Daags voordien, op donderdag 17 november, kun je met de bus naar de bioscoop in Kortrijk kijken naar de film The Last Bus. Inschrijven door 10 euro over te schrijven op rekening BE77 6528 3293 5042 met vermelding van jouw naam. Om 12.45 uur kun je opstappen in het Domein De Ghellinck in Elsegem, om 13 uur aan het gemeentehuis in Wortegem.