Ommegang langs dertien Mariakapelletjes met kans op een rit in de paardenkoets van Willy Naessens

Er wordt gestart om 17 uur aan de kerk van Wortegem en aan elk kapelletje wordt tijd genomen voor een korte bezinning of een Marialied. Er waren er oorspronkelijk vijftien kapelletjes, er zijn er nog dertien over. Na de ommegang wacht er in de vroegere pastorietuin in de Gotstraat een Armeens hapje voor de deelnemers. Er is ook een tombola met voor de winnaars een rondrit in een paardenkoets van Willy Naessens.

Inschrijven is wel nodig en dat voor 25 juli via 0470 061822.