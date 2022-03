Oekraïne is ook een thema in de groepsexpo Silent Noise van Verduyn Gallery

Ulrike Bolenz groeide op in het Berlijn van de Muur en twee gescheiden werelden na de Tweede Wereldoorlog. Zij paste in de aanloop naar de vernissage één van haar monumentale werken aan met een kaart van Oekraïne, de door de oorlog zwaarst getroffen steden en een verwijzing naar Yelena Ossipova, de 72-jarige Russische vrouw die is opgepakt toen ze in Moskou protesteerde tegen de inval van Rusland. Bolenz is net als de andere deelnemers een naam op de internationale kunstscène. “Ik ben bijzonder fier op deze tentoonstelling die van topniveau is”, zegt de galeriehoudster zelf. “De deelnemers tonen ons elk op hun manier de mens in zijn meest contemplatieve status. Maar de werkelijkheid van elke dag is niet veraf, ook niet in een galerie in een dorpje in de Vlaamse Ardennen.”

Naast Bolenz nemen ook nog deel: Thanh Long Lam, Steve Dean Mendes, Lavely Miller, Chantal Pollier, Vadim Vosters en Bruno Walpoth.

De expo loopt op zaterdag en zondag van 14 tot 18u en dat tot en met 24 april.

Verduyn Gallery, Heerbaan 10 in Moregem (Wortegem-Petegem).

Info: www.verduyngallery.com