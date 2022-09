Niet om aan te raken: groepstentoonstelling Touch bij Verduyn Gallery in Moregem

Van alle zintuigen is voelen of de tastzin wellicht één van de meest intrigerende. Galeriehoudster Stefanie Verduyn bouwde er een expo rond: “De werkelijkheid waarnemen door middel van aanraking verbindt de materiële wereld met de mens en de mens met de mens. Een aanraking bevat steeds een metafysische dimensie. Zo toont ook de neurologie aan dat er overlappingen zijn tussen onze zintuigen en mentaal-emotionele reacties. Denk aan de toets van de kunstenaar, die het onzichtbare haast tastbaar maakt of, beter nog, voelbaar.

Hoe materiaal aanvoelt, de zogenoemde tactiliteit, kent een rijke geschiedenis in de kunst. Bovenal vandaag, wanneer de digitale wereld ons lijkt te beroven van onze zintuigelijke ervaringen, roept de kunst op tot een heropleving van het waarnemen en het voelbare. Hardheid, zachtheid, een rijke textuur, de subtiliteiten in de structuur van organische materie, of de toets van de kunstenaar. We hebben bij ons zes kunstenaars te gast wiens werk te zien is van 2 oktober tot en met 6 november, telkens van 14 tot 18 uur in het weekend.”