Moet het verenigingsleven van Ooike vrezen voor een uitverkoop van hun dorpsplein? “Geen reden om zich zorgen te maken”, antwoordt de burgemeester

Niets meer in Ooike

Inwoners van Ooike die liever niet met hun naam in krant komen, maken zich zorgen. “We weten dat er vastgoedmakelaars zijn die in de hele situatie een mooie opportuniteit zien. Zij willen de drie gebouwen als één pakket verwerven om het daarna te kunnen verkopen. Het is voorspelbaar hoe het dan loopt. De bestaande gebouwen worden afgebroken en er komt één groot flatcomplex. Ook het centrale speelpleintje, het petanqueplein zoals we dat noemen, zal dan verdwijnen. Dan is niet enkel de dorpskern verminkt maar is het verenigingsleven ook de lokalen kwijt om samen te komen. Het kerkgebouw is bestemd voor de Heemkundige Kring, al de anderen kunnen de boeken sluiten. Het past ook een beetje in een bewuste strategie om alle socio-culturele leven in Wortegem en Elsegem te centraliseren.”

Prioriteiten

Burgemeester Luc Vander Meeren (Open VLD) veegt die laatste beschuldiging met veel nadruk van tafel. “Dat slaat echt nergens op. Wij zullen er met het gemeentebestuur altijd over waken dat het verenigingsleven in alle delen van onze gemeente gerespecteerd blijft. Dat wordt voor geen enkel plan op de helling gezet. Het socio-culturele leven dynamiek geven, vormt immers de kern van de politiek die we hebben gevoerd sinds ik burgemeester ben geworden. In Ooike moet niemand zich daarover zorgen maken. Maar ik begrijp waar de bezorgdheid vandaan komt. Er hebben zich op het gemeentehuis in de voorbije weken inderdaad vastgoedmakelaars gemeld die plannen hebben met Ooike. En één van hun denkpistes is inderdaad om de garage Vanheulenberghe, het Schuttershof en het oud gemeentehuis als één geheel te kunnen aanbieden aan potentiële kopers. We bekijken nu die voorstellen. Daarbij is het vrijwaren van het verenigingsleven een prioriteit. Dat is altijd zo geweest. Momenteel worden er bijvoorbeeld vaak activiteiten georganiseerd in het oude schooltje van Ooike, dat eigendom is van de kerkfabriek van Kruishouten. De kosten die de lokale verenigingen maken als ze daar activiteiten organiseren, worden terugbetaald door de gemeente. Daarnaast zullen we er ook over waken dat mogelijke bouwprojecten de eigenheid van de dorpskern van Ooike niet beschadigen. Het petanquepleintje zal echt niet verdwijnen. De Ooikenaren kunnen gerust zijn: er gebeurt niets waarover ze ook niet zelf hun zeg kunnen doen.”