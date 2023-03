Mijn Gemeente. Aimé Delagrange was één van de eerste werknemers van Willy Naessens: “Mijn hele leven situeert zich in en om Domein De Ghellinck”

Rob (29) opent broodjes­zaak Pauze: “Horecasec­tor is de leukste sector om in te werken”

Rob De Vos (29) smeert sinds afgelopen weekend de broodjes in broodjeszaak Pauze. Tot voor kort werkte hij tijdens de week als vertegenwoordiger in onder meer de bouwsector, terwijl hij in het weekend hamburgers verkocht bij Verkindere Catering. “De horeca is altijd mijn favoriete sector geweest: de mensen zijn het vaakst het welgezindst daar.”