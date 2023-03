Meerderheidspartij Open VLD verwijt oppositiepartij Vooruit populisme: “Doven van openbare verlichting voor 1 jaar werd unaniem goedgekeurd, gericht sturen kan niet”

Fractieleider Olivier Van Cauwenberghe (Open Vld) betreurt die zienswijze die hij zelf omschrijft als een populistisch statement. “In de gemeenteraadszitting van 29 september 2022 werd unaniem, dus ook door Vooruit, beslist om de openbare verlichting te doven tussen 23 en 06 uur. Burgemeester Luc Vander Meeren (Open VLD) wees er toen expliciet op dat die maatregel minimaal een jaar diende te worden aangehouden. De kostprijs om deze ingreep vroegtijdig terug te draaien ligt immers zeer hoog en zou de besparing door de openbare verlichting te doven, helemaal teniet doen. Dit stelsel trad in werking in oktober 2022. Binnen de gemeenteraad werd toen ook beslist om dit dossier te evalueren in september 2023. Vooruit weet bovendien zeer goed dat het bestuur vandaag specifieke kruispunten of dorpskernen niet afzonderlijk kan aansturen. Op ons grondgebied is het immers nu nog niet mogelijk om de openbare verlichting individueel te regelen. Daarvoor is de verleddingsgraad en de digitale sturing van het openbaar net nog niet voldoende ver gevorderd. In die zin is het populistisch statement van Vooruit dan ook bijzonder te betreuren.”