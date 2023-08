Luc Vander Meeren trekt in oktober 2024 met ‘Team Burgemeester’ naar de kiezer

WAREGEM KOERSE. Jurylid Charlotte beoordeelt uw hoed: “Maar eerst nog eens goed nadenken welke ik zelf ga dragen”

Als er één evenement is waar je als hoedenmaakster graag in de kijker loopt, dan wel Waregem Koerse. En nadat ze er al jaren van droomt, mag Charlotte Catrysse (41) uit Diksmuide er nu zelf gaan ‘kijken’. Zij zetelt er komende dinsdag voor het eerst in de jury van de befaamde hoedenwedstrijd die aan het evenement gekoppeld is. “Tips? Natuurlijk kan ik je die geven!”