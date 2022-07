Louis Van Cauwenberghe uit Wortegem-Petegem haalt met het team van Delftse universiteit zilver tijdens bootrace in Monaco

In de negende editie van wat het wereldkampioenschap voor duurzaam aangedreven boten heet, moest het 25-koppige Hydro Motion Team uit Delft het met zijn waterstofboot opnemen tegen commerciële bedrijven vanuit heel de wereld. In de strijd tegen vooral elektrische boten won het met voorsprong de uithoudingsrace en bewees het zo de enorme mogelijkheden van waterstof voor de maritieme industrie.

“We namen deel in de open zee klasse die bestond uit drie onderdelen: snelheid, manoeuvreerbaarheid en uithoudingsvermogen”, vertelt Louis die in het team de functie heeft van internal architect. “Voor elk onderdeel worden er punten uitgereikt die in de afrekening de uiteindelijke de wereldkampioen aanduidt. In het gedeelte uithouding legden we tijdens de voorziene vier uur twee keer zoveel afstand af als onze dichtste concurrent. Bij het manoeuvreren eindigden we tweede, net zoals in de eindstand. Het hele team heeft hier zo ontzettend hard naartoe gewerkt. In één jaar tijd hebben we een boot gebouwd waarmee we racen tegen commerciële bedrijven. Om dan de tweede plek te behalen, dat is ongelofelijk.’, aldus de trotse Louis.