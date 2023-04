Leerlingen van VBS 't Hinkelpad spelen ‘Schipper, mag ik overvaren?' op Buitenspeeldag in Petegem.

Giovanni Naessens is de commotie over aankoop van stuk bos moe: “Wij hebben niets gedaan tegen de regels, we hebben alleen ons huiswerk gemaakt”

In de zomer van 2020 kocht Deinzenaar Giovanni Naessens (50) een stuk grond van één hectare in de Neerrechemstraat in Lozer. De toenmalige eigenaar was ervan overtuigd dat het ging om bosgrond. Maar enkele maanden na de verkoop bleek het perceel voor een stuk ook woongebied te zijn. “Ik word nu door omwonenden bestempeld als een malafide projectontwikkelaar. Ik ben het geen van beide”, zegt Naessens.