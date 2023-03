Laadpalen in Wortegem-Petegem: elf geplaatst, vier te gaan

De nieuwe laadpalen zijn voorzien op de parking van het Ooikeplein, de parking van sporthal de Ruffel in Petegem en het Rozenhof in Petegem. Eén laadpaal ter hoogte van het Ooikeplein 34 is definitief goedgekeurd. Voor de tweede op het Ooikeplein en de twee andere locaties moet eerst door Engie en Fluvius worden onderzocht of die geschikt zijn voor plaatsing.

Burgemeester Luc Vander Meeren (Open VLD): “Op dit moment zijn er 2 publieke laadpalen met telkens 2 laadpunten geplaatst in opdracht van de gemeente op de parking van het gemeentehuis en op de parking van Domein de Ghellinck. De andere werden door de Vlaamse regering verdeeld.

Ze gebruiken kost 0,55 euro / kWh. Gratis opladen kan niet.”

Wie een laadpaal installeert moet ervoor zorgen dat de laadkabel mag niet over de stoep loopt, tenzij voorafgaande toelating van de gemeente. Dat kan enkel op eigen terrein, niet op openbaar terrein.

Luc Vander Meeren: “Belangrijke voorwaarde is bovendien dat er een degelijke en voldoende zware laadmat over de kabel wordt geplaatst. Het laden kan ook niet plaatsvinden op locaties waar laden en lossen of parkeren verboden is. Daarnaast gelden ook de algemene richtlijnen die meer te maken hebben met gezond verstand.”