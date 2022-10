Kerk van Ooike krijgt herbestemming tot Erfgoedhuis: “Het interieur zal zoveel mogelijk behouden blijven en de functie van gemeenschapsgebouw bewaard”

De gemeenteraad van Wortegem-Petegem keurde reeds in 2017 het kerkenbeleidsplan goed. Hierin werd geopperd dat de kerk van Ooike zou kunnen dienen als toekomstige urnenkerk maar dat er ook nog ruimte was voor andere ideeën voor de toekomstige invulling van de kerk. Afgelopen zomer kwam er een concrete doorbraak in het dossier.

Schepen van Kerkfabrieken Maarten Van Tieghem (Open VLD): “Enerzijds is er de vaststelling dat het aantal bezoekers van de kerk, de vieringen en de overige kerkelijke initiatieven stelselmatig verminderen. Het kerkgebouw verliest gaandeweg haar functie als gemeenschapshuis. Anderzijds heeft de huidige locatie van de Heemkundige Kring Bouveloo in het oud gemeentehuis in Ooike haar grenzen bereikt, gezien de succesvolle werking van de Heemkundige Kring nog steeds uitbreidt.”

Behouden en openbaar maken

Voorzitter Frans Vandenhende van de Heemkundige Kring Bouveloo is alvast zeer opgetogen. “De Sint-Amanduskerk is met een oppervlakte van 2.500 m² een geschikte plek voor de Heemkundige Kring om haar activiteiten verder te kunnen ontplooien. Voor de archiefwerking is de constante temperatuur in het kerkgebouw een uitstekende basis om de archiefstukken in goeie omstandigheden te bewaren en verder is het gebouw ook ruim genoeg om een vergaderruimte te voorzien. Daarnaast biedt de ruimte ook kansen om een gedegen publiekswerking te ontwikkelen. Zo kan er een documentatiecentrum worden ingericht waar het publiek in comfortabele omstandigheden opzoekingswerk kan verrichten en zullen er tentoonstellingen worden georganiseerd waarbij zowel het burgerlijk als het religieus patrimonium ontsloten wordt. Het interieur van de kerk zal zoveel mogelijk behouden blijven, met respect voor het omliggende kerkhof. Dit zal ook betekenen dat het kerkgebouw veel vaker dan nu het geval is, geopend zal worden voor bezoekers. Het kan zo haar functie als gemeenschapsgebouw blijvend verderzetten. Het bewaren van zowel het sociaal als religieus verleden zal er voor zorgen dat het DNA van onze mooie gemeente voor het nageslacht bewaard blijft.”

Volledig scherm Het interieur van de kerk blijft zoveel als mogelijk bewaard, inclusief het orgel. © GEDR

Ontwijding

Voor de herbestemming van de parochiekerk is allereerst de ontwijding nodig. Van kerkelijke zijde is daarvoor de goedkeuring van de bisschop vereist. De vraag zal nu door het parochieteam van de Heilige Thomasparochie aan het bisdom overgemaakt worden, die het aan de priesterraad zal voorleggen. Schepen van Erfgoed Veerle Nachtegaele (Open VLD): “Eens de kerk ontwijd is kunnen er geen religieuze plechtigheden of devotionele gebruiken meer plaatsvinden. Vermoedelijk kan de procedure uiterlijk tegen de zomer van 2023 worden afgerond. Het herbestemmingsproject zal in een latere fase door alle betrokkenen ook nog op een infovergadering aan de inwoners worden voorgesteld.

