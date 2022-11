Iedereen is welkom om een boom te planten in het bedrijfsbos van Willy Naessens (en er daarna ook te komen van genieten)

Dit jaar zet het Agentschap Natuur en Bos de Dag van de Natuur op zaterdag 26 en zondag 27 november in het teken van de natuurbeschermers van de toekomst. “Want jong beleefd, is oud gedaan”, zegt ook burgemeester Luc Vander Meeren (Open VLD) die met het gemeentebestuur maar wat graag zijn medewerking verleent aan de plantdag van zijn bekendste inwoner. “Er is in Vlaanderen echt een tekort aan bos, terwijl bos zo belangrijk is voor mens en dier. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te werken aan de uitbouw van het nieuwe Willy Naessens bedrijfsbos.”

Dat privébos tussen de Biesvijverstraat en de Kosterstraat in Petegem aan de Schelde, wordt op zondag 27 november van 10 tot 16 uur opengesteld voor iedereen. Zo kunnen jeugdbewegingen spelen en ravotten in dit bos maar zijn ook wandelaars, fietsers en ruiters meer dan welkom! Dat geldt niet alleen op 27 november maar ook in de toekomst.

Willy Naessens: “Toen ik hoorde dat Vlaams minister Zuhal Demir 4000 hectare extra bos wil aanplanten tegen 2024, was dat voor mij een stimulans om hieraan mee te werken. Ik vind dat een prachtig initiatief. Daarom plant ik niet enkel een bedrijfsbos, maar spreek ik ook een radiospotje in om die actie mee te promoten. Het bos ligt op een tweetal kilometer van ons kantoor, in Petegem aan de Schelde. Dat bos is 2,1 hectare groot en is aangeplant op percelen die grenzen aan een bos van ongeveer 6,5 hectare dat we al in eigendom hebben. Daar loopt een brede weg door waar mensen welkom zijn om te wandelen of te fietsen. Net als het bestaande bos, zal ook het nieuwe bos immers opengesteld worden voor iedereen.”