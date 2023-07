Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Wortegem-Petegem vandaag

Jong Dameskoor Amaranthe zingt zich tot wereldkam­pi­oen op World Choir Games in Zuid-Ko­rea

Jong Dameskoor Amaranthe uit Oudenaarde is opnieuw wereldkampioen geworden op de World Choir Games in Gangneung in Zuid-Korea. Het gezelschap was ook in 2021 al eens wereldkampioen geworden op wat eigenlijk de ‘Olympische Spelen voor koren’ is.