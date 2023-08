Kathy De Rycke (N-VA) klaagt chaos rond wegwerk­zaam­he­den in Nederename aan: “Communica­tie lijkt weer nergens op”

De vernieuwing van de dorpskern in Nederename is een nieuwe fase ingegaan. “Helaas is dat met nog meer verkeershinder tot gevolg. Onvermijdelijk, al zou een duidelijke signalisatie veel helpen. En daar schort het net aan”, klaagt N-VA-gemeenteraadslid Kathy De Rycke aan.