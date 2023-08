Opslag­plaats bedrijf in stockverko­pen volledig vernield na brand: “Een catastrofe”

In de nacht van woensdag op donderdag is een erg zware brand uitgebroken in een loods in Sint-Eloois-Vijve. In de loods zijn drie bedrijven gevestigd. Het vuur brak uit in de opslagplaats van het bedrijf Stockverkoop bv en is volledig vernield. “Om 23.30 uur ben ik nog langs geweest en heb helemaal niets gemerkt”, vertelt medezaakvoerster Nathalie Hendrickx.