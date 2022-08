Geen regenboogzebrapad in Wortegem-Petegem: slechte wil of een zaak van verkeerveiligheid?

“In veel gemeenten vind je zebrapaden terug in de kleuren van de regenboogvlag. Ze geven het signaal dat iedereen zichzelf mag zijn in de gemeente, ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit. Een boodschap waar we ons met Vooruit voor tweehonderd procent achter scharen”, zegt Nico De Wulf van Vooruit Wortegem-Petegem. “In onze gemeente is vandaag evenwel nog steeds geen regenboogzebrapad. Vlaanderen voorziet nochtans de centen voor de aanleg en het onderhoud van één zo’n zebrapad per gemeente op een gewestweg. Dus vroegen we begin dit jaar aan het gemeentebestuur om er eindelijk werk van te maken. Na aandringen heeft het gemeentebestuur nu toch beslist om geen regenboogzebrapad aan te leggen. Er zou immers een aanvullend reglement moeten goedgekeurd worden om alles wettelijk in orde te brengen en dat gaat voor hen te ver. Nochtans is dat een pure formaliteit. In andere gemeenten kan het wel en in Wortegem-Petegem niet? Larie en apekool. Dit is puur van niet willen”, besluit De Wulf.