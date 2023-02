GBS De Kouter in Petegem ging in carnavalsstemming de krokusvakantie in met een alles-kan-en-mag-dag

De aanloop naar de krokusvakantie verliep in de basisschool in de Lindestraat helemaal anders dan anders. Elke dag had wel iets geks in petto. Directeur Johan Dewaele: “Op maandag startten we met een gekke schoenen-dag. Op dinsdag gaven we alle aandacht aan gekke kapsels. Op woensdag droegen we onze kleren binnenste buiten. Op donderdag schemerde het voor onze ogen want iedereen droeg iets met fluorescerende kleuren. En op vrijdag was het helemaal top: alles mocht en kon. Perfect om de brug te maken naar carnaval.”