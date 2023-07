Fietser (55) in levensgevaar na val in gracht, koppel was ‘s nachts onderweg naar huis

Het ongeval gebeurde iets na middernacht. De man reed met zijn vrouw naar huis. Op een bepaald moment ging hij van de weg af en belandde in de gracht. De 55-jarige man raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij ligt momenteel nog in het ziekenhuis. Waarom hij precies van de weg afraakte, is nog onduidelijk. Volgens het parket is het wel zeker dat er geen derden bij het ongeval betrokken waren.