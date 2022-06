Elsegem Leeft mag opnieuw de Sinksenkermis organiseren: vier dagen feest

Het feest begint al op vrijdag 3 juni met Elsegem Quizt in de feesttent op het Elsegemplein. Op zaterdag 4 juni wordt het eerder fysiek met de ludieke wielerwedstrijd Elsegem Koerse. De jongsten fietsen om 14 uur, de 7- tot 11-jarigen om 14.30 uur. Om 15.30 uur is het de beurt aan al de rest. Tien rondes van 4,5 kilometer kun je maximaal afleggen, minder mag ook. Uitrusten kun je in Café Demarrage maar om 20 uur is het tijd voor het Bal Populaire in café Brouwerhuis.

Op zondag 5 juni is Gunther Neefs om 9.30 uur de gast in de eucharistieviering die mee wordt opgeluisterd door het Sint-Mauruskoor. Na die mis worden de paarden, tractoren, honden en fietsen gewijd. Geen kermis zonder aperitiefconcert en eetfestijn, ook dat staat dus op de agenda in de grote feesttent. Er is keuze uit varkenshaasje, koninginnenhapje, vispannetje en koude visschotel. Seven Sisters staat vanaf 11.15 uur op het podium.

Tussen 14 en 16 uur kan er van in de feesttent worden gestart met de wandelzoektocht van 7 kilometer. Er zijn opdrachten voor jong en oud. Daarna treden vanaf 19.30 uur op: Kate Lane, coverband DUK, en DJ C’Martin. Om 23 uur start de Lasershow.

Op maandag 6 juni is er om 11 uur een mis voor de overleden Elsegemnaren, Het is tevens de dag van de Lege Portemonnees…

Alle info en tickets op https://elsegemleeft.be