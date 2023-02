De vijf deelgemeenten van Wortegem-Petegem krijgen elk een eigen kunstwerk in het najaar: “Inzetten op kunst in de publieke ruimte”

anzegem Meerder­heids­par­tij INZET distanti­eert zich van beslissing burgemees­ter om Sint-Arnoldus­park op te ruimen: “Dit verdient publieke uitleg”

Het laatste is nog niet gezegd en geschreven over de onderhoudswerken die werden uitgevoerd in het Sint-Arnolduspark in Anzegem. In opdracht van de burgemeester voerde een aannemer vorige week opruimingswerken uit in het park, maar volgens Natuurpunt Krekel Anzegem richtte die aannemer een ware ravage aan, en is onherstelbare schade aangericht voor de biodiversiteit in het natuurgebied. De groene politieke partij INZET reageerde al op facebook, en raadslid Jeremie Vaneeckhout (nationaal co-voorzitter Groen) belooft een vraag te stellen in de gemeenteraad volgende week.

