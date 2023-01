Dayanne speelt soul, pop en jazz in de kerk van Wortegem

Harelbeke / Waregem Fietser belandt in gracht en overlijdt, hevige windstoot mogelijk de oorzaak

Een 63-jarige fietser is zaterdagmorgen in de gracht langs een weg terechtgekomen in Harelbeke. Voorbijgangers die de man zagen liggen, verwittigden de hulpdiensten. Het slachtoffer, een zestiger, werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.

