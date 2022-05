Dag van het Park in Domein De Ghellinck in Elsegem: veel te beleven voor jong en oud

Theater Froefroe brengt het verhaal van Movo de kluizenaar, een onderzoeker van beweging. Hij droomt van vliegen. Beweging heeft geen geheimen voor hem. Of toch?

Hilde Rogge vertelt vehalen, Theater Savooi presenteert kunstzinnige (haar)creaties voor durvers. Productions en zonen werkt zeer interactief, met een humoristische bijsmaak en een vleugje poëzie.Huis Alma neemt je mee op een springsculptuur gebouwd uit ballen en haakwerk: de garantie voor uren speelplezier maar het geluk kan ook in de bomen hangen van Avontuurlijk, Natuurlijk. De aap uithangen, wie doet het tenslotte niet graag? Zowel voor kinderen al volwassenen.

In Circus Tico mag je aan de slag met diabolo’s, jongleerballetjes, flowersticks, chinese bordjes, touw, ton, bal, minifiets, éénwieler, kegels, ringen en nog veel meer.

Vooruit met de Kuit is dan weer een enthousiast stelletje ongeregeld dat overal succes oogst door zich tegen wil en dank te profileren als een bende dolle majoretten en rare muzikanten. Maar er is ook nog de samba en er staat ook nog een werf te wachten op Bob de Bouwers in spe.