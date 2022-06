Daags na de zege van zoon Tim Merlier op Belgisch Kampioenschap, bekomt mama Heidi van de emoties: “Zijn rustige natuur heeft hij van mij meegekregen. Denk ik toch”

Het interieur van café Sint-Arnolduspleintje nabij het kerkgebouw van Wortegem moet ook zichtbaar nog bekomen van een lange feestnacht. Heidi voelde de zege aankomen naarmate de wedstrijd in Middelkerke vorderde. Ze had in de aanloop naar zondag ook al beslist om ter plekke naar de koers te gaan kijken. “Ik heb een café open te houden, dan ga je zomaar niet de deur uit, maar ik voelde dat er iets te gebeuren stond. Tim was niet gelukkig met hoe de zaken de jongste weken zijn gelopen. Hij werd iets te snel afgeschreven. Hij is een gesloten karakter en hij loopt niet met zijn gevoelens te koop. Maar ik wist wel dat er iets broedde. Vandaar dat ik naar Middelkerke ben vertrokken. De sleutels van het café had ik achtergelaten in goede handen. De afspraak was: als Tim wint, gaan de deuren meteen open. Ze hebben dat gedaan zoals afgesproken.”

Heidi D'Hulst: blij dat er na het feestje van zondag een sluitingsdag volgde.

Rustig karakter

Heidi weet van aanpakken, zoveel is duidelijk. Heeft Tim die recht-door-zee-attitude van zijn moeder geërfd? “Ik heb eigenlijk geen idee welke eigenschappen we gemeen hebben. Misschien ons rustig karakter. We blijven in bijna alle omstandigheden kalm. Ik ben in geen geval sportief aangelegd. Fietsen heb ik nooit gedaan en andere sporten heb ik al evenmin beoefend. Niemand van de familie trouwens. Het is me een raadsel waar hij dat talent vandaan heeft.”



Tim zelf fronst even de wenkbrauwen als zijn moeder het heeft over haar rustig karakter, maar hij beaamt wel de rest van de uitleg. “Mijn broer Braam heeft even gefietst, maar hij was minder snel als ik in de spurt. En ik heb voor de rest nooit geweten dat een familielid vanuit een sportief oogpunt op een fiets heeft gezeten. Het zal van verderop in de stamboom komen. Of ik mijn rustige natuur aan mijn moeder te danken hebben, is nog maar de vraag. Zo rustig is die nu ook weer niet. Ik ben ook niet gemaakt om in het centrum van de belangstelling te staan. Feestjes zoals dat van vorige nacht zijn wel zalig. Maar ik ga niet op kop van de polonaise lopen.”

Supporters

Dat deden de supporters dan wel in zijn plaats. Ze zagen de overwinning komen. “Daar zijn het supporters voor”, grijnst Tim zelf. “Maar zo eenvoudig is dat allemaal niet. Ik wist wel dat het goed liep en ik zag mijn kansen ook groeien. In de ultieme fase blijft het toch een dubbeltje op zijn kant.”

Bij de vierende supporters in Sint-Arnolduspleintje was ook Magda De Smet, de waardin van die andere legendarische horecazaak ’t Oud Gemeentehuis in Petegem, waar meervoudig wereldkampioen veldrijden Mario De Clercq zijn supporterslokaal had. Die sloot haar zaak om te kunnen meevieren bij de concurrentie. In Wortegem-Petegem worden de rangen gesloten gehouden. “We kennen Magda al sinds altijd, wij zijn geen concurrenten maar vrienden en collega’s. Zo goed als familie eigenlijk”, preciseert Heidi. “De naambekendheid van Tim is ook voor de zaak een pluspunt. Als de pers hier langs is gekomen, zien we ook het aantal klanten groeien. In de streek weet iedereen onderhand wel dat dit de thuishaven van Tim is, maar na het behalen van een grote overwinning en verslagjes over de daaropvolgende feestjes, komen wielerfans uit het hele land hier al eens een kijkje nemen. Dat is goed voor de omzet, want we hebben geen makkelijke tijden achter de rug in de horeca. Na gisterenavond kunnen we evenwel niet klagen. Maar ik ben wel blij dat het sluitingsdag is vandaag. Nu kan ik tenminste even bekomen.”

