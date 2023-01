Buurtcomité Kortrijkstraat Elsegem viert dertigste verjaardag

De mannen hadden zich uitgedost met een feestelijke strik en de dames droegen de toepasselijke parels die horen bij dertig jaar samenzijn. De receptie werd gehouden in de Orangerie van het Hoevegebouw in het gemeentelijk domein de Ghellinck, waarna het gezelschap aan tafel schoof in de Kring in Petegem. Voorzitter Ann De Waele was gelukkig met de talrijke opkomst na de moeilijke coronajaren, maar vooral met het vooruitzicht op hernieuwde activiteit nu het sociale leven weer is opgestart. Het verjaardagsfeestje bood alvast veel perspectief want de stemming was opperbest en de toekomstplannen talrijk.