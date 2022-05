BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Sparta Wortegem een nieuw voetbalterrein? Komt er in de Processiestraat een woonproject? En volgt er straks nog eens een nieuwe fusie?

Oudenaarde/Kluisbergen/Kruisem/Wortegem-Petegem Oudenaarde, Kruisem, Kluisber­gen en Wortegem-Petegem peilen met vragen­lijst naar mening inwoners over mogelijke fusie

Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem onderzoeken samen of een doorgedreven samenwerking of fusie hen allen kan versterken. Een studie brengt momenteel de kansen en de risico’s in kaart. Ook de stem van de inwoners is belangrijk in deze denkoefening. Welke meerwaarde zie je en wat zijn je bezorgdheden? Via een vragenlijst kun je nu al input geven. Nog voor de zomer volgt er een debatavond in elke gemeente.

27 april