Zwemmen in eigen tuin: container als kant-en-klaar alternatief voor ingebouwd zwembad

LiviosContainers worden al langer gebruikt als tuinhuis, zorgwoning of tuinkantoor, maar wist je dat je een container ook kan omvormen tot zwembad? Steeds meer Belgen kiezen voor zo’n containerzwembad om in te relaxen tijdens hun staycation. Bouwsite Livios legt uit hoe dat precies werkt.

Fill & chill

Een containerzwembad wordt kant-en-klaar geplaatst, inclusief alle technieken en leidingen. Het enige wat je als klant nog moet doen is een elektriciteitsaansluiting voorzien en de waterkraan opendraaien. “Een containerzwembad is dan ook voor veel mensen een ideaal alternatief voor een ingebouwd zwembad waar je vaak een vergunning voor nodig hebt. Bovendien kan je bij ons een containerzwembad ook huren zodat je tijdens de zomermaanden volop kan genieten van waterpret in je eigen tuin en de rest van het jaar je tuin vrijhoudt voor andere activiteiten”, vertelt Jente Hemels van Mobilopool.

Stijgende vraag

Als gevolg van de coronacrisis en de bijhorende reisbeperkingen zien leveranciers zoals Mobilopool de vraag naar containerzwembaden verdubbelen. “Klanten steken het geld dat ze anders zouden besteden aan een vakantie in het buitenland nu liever in het huren of kopen van een eigen zwembad. Een containerzwembad heeft dan als voordeel dat je er geen vergunning voor moet aanvragen en het veel sneller geplaatst is dan een ingebouwd betonnen zwembad. Bovendien is een huurformule interessant voor gezinnen met kinderen die eerst willen testen of de kids fan zijn van een eigen zwembad en huishuurders die niet willen investeren in een vast zwembad.”

Korte levertermijn

Niet alleen de eenvoudige installatie is een grote troef, maar ook de aanzienlijk kortere wachttijd ten opzichte van een klassiek zwembad bevordert de populariteit van zwembadcontainers. “Bestel je nu een klassiek zwembad bij een zwembadbouwer, dan staat het met een beetje geluk volgende zomer in je tuin. Voor een containerzwembad is de wachttijd beperkt tot maximaal 6 weken wanneer we van nul een zwembad moeten samenstellen. Kies je voor een standaardmodel, dan kan je soms al een week later een duik nemen in je nieuwe zwembad”, zegt Jente.

Volledig scherm Een containerzwembad wordt kant-en-klaar geplaatst, inclusief alle technieken en leidingen. © Mobilopool

Prijskaartje

Het prijskaartje dat aan een containerzwembad vasthangt, is door de stijgende grondstofprijs het afgelopen jaar helaas ook omhooggegaan, maar ligt nog altijd lager dan de prijs van een klassiek zwembad. “Bovendien is de uiteindelijke prijs afhankelijk van de transport- en plaatsingsvereisten. Om een idee te geven, als je in Brussel een containerzwembad huurt voor drie maanden kost je dat 4.850 euro, inclusief btw. Dan geniet je de hele zomer van zwemplezier in eigen tuin en komen we de container nadien weer oppikken zodat je er geen onderhoud aan hebt.”

Op één dag geplaatst

Wie graag het hele jaar door een eigen zwembad ter beschikking heeft, kan uiteraard ook een zwembadcontainer kopen. “Dan komen we ter plaatse om de schets zo accuraat mogelijk uit te tekenen en kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om de technieken in het zwembad zelf of in een aparte ruimte te integreren”, legt Jente uit. “We brengen de container met kraanwagens tot bij jou en daarna komen onze techniekers langs om alle aansluitingen in orde te brengen. Op twee halve dagen is het zwembad dus volledig geïnstalleerd en klaar voor gebruik.”

Levensduur

Over de exacte levensduur van een containerzwembad is nog niet veel geweten. “Daarvoor bestaat het concept nog niet lang genoeg. Maar het is wel zo dat wanneer je kiest voor kwaliteitsvolle materialen je kan rekenen op een degelijke constructie die lang meegaat en na enkele jaren nog een mooie restwaarde heeft als je besluit om de container te verkopen. Daarom kiezen we er ook voor om niet met zeecontainers te werken maar met een nieuwe constructie. Wanneer je een zeecontainer op maat gaat snijden om er een zwembad van te maken, bestaat de kans dat het materiaal zijn kracht verliest en er na verloop van tijd scheuren in de zijkant komen. Vraag je leverancier dus zeker naar het soort container dat hij als basis voor je zwembad gebruikt.”

Lees ook

Bron: Livios