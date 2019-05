Zwembad of zwemvijver: wat pas het beste bij jou? Björn Cocquyt

31 mei 2019

11u15 0 Woon. De laatste jaren zitten zwembadbouwers tot over hun oren in het werk en de aanleggers van zwemvijvers zagen de vraag in tien jaar tijd verdriedubbelen. Wil je ook waterpret bij je thuis? Wij doen beide types uit de doeken.

De prijs

Zwembaden heb je in alle types: opblaas- en opbouwbaden, kant-en-klare kuipen die in één stuk zijn gegoten, bouwkundige zwembaden waarvan je de vorm zelf kunt kiezen, … Een opbouwbad van 10 meter lang koop je bij Intex voor nog geen 1.000 euro. Je hebt dan een basic bad, maar voor huurders of voor wie twijfelt om een echt zwembad aan te leggen, is het een prima oplossing. Wie all the way wil gaan, kan tot 100 keer meer uitgeven, maar algemeen wordt aangenomen dat je met 30.000 euro al een eind komt voor een zwembad van 8 bij 4 meter.

Een zwemvijver van die afmetingen is zowat 5.000 euro goedkoper. Handige Harry’s kunnen nog eens 5.000 euro besparen door zelf de kuip te metselen. Vroeger stelden zwemvijvers niet veel meer voor dan een doek in een uitgegraven put, maar de gemetselde kuipen zorgen voor een veel strakkere look. Samen met de verbeterde technieken is dat de voornaamste reden waarom zwemvijvers alsmaar populairder worden.

De waterzuivering

Zwemvijvers bestaan uit een zwem- en een filtergedeelte dat ongeveer een kwart van de totale oppervlakte beslaat. Voor een zwemzone van 32 m² moet je dus rekenen op 8 bijkomende vierkante meter waardoor een zwemvijver meer plaats inneemt dan een zwembad. De filterzone is grotendeels gevuld met een vulkanisch gesteente en bovenaan worden zuiverende planten geplaatst. Door algen kan het water in de zomer een beetje vertroebelen, maar wie het absoluut kristalhelder wil houden, moet UV-lampen plaatsen en een toestelletje dat een beetje koper aan het water toevoegt. Om de waterkwaliteit op peil te houden, hou je beter geen vissen. Een paar roofvisjes, zoals goudwindes die larven opeten, kunnen wel.

Zwembadwater werd traditioneel met chloor gezuiverd en ontsmet, maar nu zijn er heel veel methodes. Het water wordt ook behandeld met UV-lampen, met ozon, met waterstofperoxide of via zoutelektrolyse. Alle systemen hebben hun nut al bewezen, maar voor je keuze laat je je best bijstaan door een professional.

De verwarming

Zowel zwembaden als zwemvijvers kunnen verwarmd worden en dat is in ons land eigenlijk een must. Het grote voordeel is dat het zwemseizoen flink verlengd wordt, vaak van eind april tot begin oktober. Met een constante en aangename temperatuur ben je sneller geneigd om in het water te plonzen. Warmtepompen liggen het meest voor de hand om te verwarmen. Ze zijn niet goedkoop – reken zeker op 4.000 euro – maar ze hebben een hoog rendement, zodat je dat geld door de lagere verbruikskosten snel terugverdient. Voor de warmtepomp, het elektriciteitsverbruik van de installaties, het onderhoud en een check-up door een vakman betaal je zo’n 1.250 euro per jaar.

Met een dekzeil, noppendoek of rolluik beperk je ’s nachts het warmteverlies. Een zwemvijver kan eventueel zonder, want de bekleding van de kuip is daar meestal donker van kleur. Samen met de ondiepe filterzone warmt het water er sneller op. Je kan tijdens de bouw alle leidingen voorzien en dan later een warmtepomp aansluiten.

PLUS EN MIN

Zwembad

+ Minder plaats nodig

+ Uitgebreide keuze qua vorm, type en afwerking

+ Oogt luxueus

- Duurder

- Meer onderhoud

- Ligt toegedekt tijdens de winter

Zwemvijver

+ Maximaal spiegeleffect

+ Heel natuurlijk

+ Trekt leven aan

+ Warmt sneller op

- Geen visvijver

- Zonder bijkomende zuivering kan water wat vertroebelen

Bespaar door offertes te vergelijken

Omdat ze mee willen profiteren van de grote populariteit van zwembaden worden heel wat bedrijfjes opgestart die zich bezighouden met de aanleg. Dat zijn niet allemaal specialisten en daarom moet je altijd referenties opvragen en naar de ervaring polsen. Contacteer ook meerdere zwembadbouwers, want sommigen rekenen een paar duizend euro extra aan voor exact hetzelfde zwembad met identieke technieken.