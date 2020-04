Zwembad in je tuin? Zo hou je het veilig voor kinderen Redactie

24 april 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Wat is er zaliger dan een frisse duik in je eigen zwembad. Maar verlies daarbij zeker niet de veiligheid van kinderen uit het oog. Een wetgeving bestaat hiervoor niet in België, maar met deze tien tips van Wat is er zaliger dan een frisse duik in je eigen zwembad. Maar verlies daarbij zeker niet de veiligheid van kinderen uit het oog. Een wetgeving bestaat hiervoor niet in België, maar met deze tien tips van bouwsite Livios zorg je zelf voor zorgeloos zwemplezier.

1. Plaats een omheining

Het ziet er misschien niet zo mooi uit, maar veiligheid gaat boven alles. Daarom plaats je best een omheining rond je zwembad. De ideale hoogte daarvoor is 1,20 m. Kies je niet voor tuindraad? Zorg dan dat de verticale spijlen op niet meer dan 10 cm afstand van elkaar staan. Het is belangrijk dat je kinderen het hek niet zelf kunnen openen.

2. Plaats een afdekzeil

Tegenwoordig is er een heel gamma aan afdekzeilen verkrijgbaar. Je goed bevragen is dan ook een absolute must. Zo mag je kind niet onder het zeil door kunnen kruipen en moet je het snel kunnen openen en sluiten. De stevige systemen die geïntegreerd zijn in een nis of in het bad zelf zijn aanraders. Je kan dan over de afdekking lopen, maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan vast. Opgelet: vergeet je afdekzeil natuurlijk niet te sluiten.

3. Koop een plonsalarm

Installeer een plonsalarm. Zodra je kind het water aanraakt, gaat het af: de drijvers maken dan lawaai. Een nadeel is dat de sirene bij de minste beweging begint te loeien. Ook als je kind het water even met zijn hand aanraakt dus. Een plonsalarm beschouw je best als een extra hulp, en niet als het enige waarschuwingsmiddel.

4. Investeer in een overkapping

Investeer in een goed afsluitbare overkapping. Die zijn in allerhande formaten verkrijgbaar. Zo kan je ook bij wisselvallig weer van je zwembad genieten.

5. Haal het trapje weg

Heb je een bovengronds zwembad? Vergeet na het zwemmen het trapje niet weg te halen.

6. Gebruik zwembandjes

Leer je kinderen dat ze alleen samen met jou aan het zwembad mogen spelen en dat ze altijd zwembandjes moeten aantrekken.

7. Neem de verleiding weg

Klaar met zwemmen? Ruim dan meteen de opblaaskrokodil en het andere speelgoed op. Zo verklein je de kans dat je kinderen opnieuw het water in willen.

8. Zorg voor toezicht

Spreek af wie op je kroost let als je met meerdere personen aanwezig bent. Ga er niet van uit dat iemand die taak automatisch op zich neemt als je even weg bent.

9. Reken op volwassenen

Speel op safe en laat nooit oudere kinderen hun broertje of zusje in het oog houden.

10. Wacht een paar jaar

Geen zwembad- maar vijverplannen? Neem de nodige voorzorgen of wacht tot je kinderen wat groter zijn. Een vijver van enkele centimeters diep zorgt al voor verdrinkingsgevaar.

