Zwembad in een kleine tuin? Dit zijn de opties én voorwaarden

Een zwembad enkel weggelegd voor wie een grote tuin heeft? Toch niet! Een grote tuin is geen must voor de installatie van een zwembad. Bouwsite Livios legt uit hoe je ook in een meer bescheiden tuin geniet van water- en zwemplezier.

Een zwembad is niet aan standaardmaten gebonden. De afmetingen worden bepaald door een aantal factoren, zoals de zwemwensen, het budget en de mogelijkheden en oppervlakte van de tuin. Door de steeds kleiner wordende bouwkavels neemt ook de oppervlakte van de tuin én het zwembad af.

Voordelen van een klein zwembad

Maar kleinere baden hebben ook hun voordelen. De aankoopprijs ligt lager en ook de kost voor onderhoud zakt evenredig met het volume aan water dat ze bevatten. Ze functioneren met minder zware pompen, vragen minder energie voor verwarming en hebben een kleiner filtersysteem.

Maatwerk versus prefab

Net als de standaardzwembaden, heb je voor deze compacte zwembaden de keuze tussen bouwkundige baden (ter plekke aangelegd, op maat) of monoblocks (voorgevormde kuipen). Om een zwembad in te passen in een kleine stadstuin, heb je met een zwembad op maat meer mogelijkheden. Je kiest zelf de afmetingen en de vorm, en hebt een ruime keuze aan afwerkingen. De constructie ervan vraagt echter veel tijd, zowel om te plannen als om uit te voeren.

Met een monoblock zwembad, dat in de fabriek wordt gefabriceerd, bespaar je tijd en vaak geld uit. In dit type zwembaden zijn de kleinere modellen wel eerder uitzondering. De afmetingen starten meestal rond 5, 6 of 7 meter (of iets daartussenin), op een breedte van 2,90 of 3,20 meter.

Aan welke voorwaarden moet je tuin voldoen?

Het is dus zeker mogelijk om een zwembad te vinden dat in je kleine tuin past. Het moet weliswaar ook haalbaar zijn. Je tuin moet met andere woorden voldoende toegankelijk zijn om het zwembad te kunnen plaatsen. Die toegankelijkheid bepaalt voor een groot deel ook de snelheid van de uitvoering, alsook de prijs. Zo gebeuren de graafwerken bijvoorbeeld met een minigraver, die in je tuin moet geraken, de weggenomen verharding en uitgegraven aarde moeten kunnen worden afgevoerd en de zwemkuip en andere materialen moeten tot in de tuin geraken.

Denk ook aan de technische ruimte

Groot of klein, bij een zwembad hoort ook een technische ruimte. Een plek waar het filtersysteem, de ontsmettingsinstallatie en verwarming staan opgesteld en waar water en stroom bij elkaar komen. In grotere tuinen wordt zo’n technische ruimte meestal geïnstalleerd in een poolhouse of tuinberging. In een kleine stadstuin is het zoeken naar een alternatief.

Een voor de hand liggende oplossing is om de technische ruimte onder te brengen in een garage of de kelder. Alle leidingen en voorzieningen worden ordelijk tegen de muur gemonteerd om zo weinig mogelijk plaats in te nemen (zo’n 1 bij 2 meter). Heb je die ruimte niet, dan kan de zwembadbouwer eventueel een ondergrondse technische ruimte voorstellen. Een andere optie is om alle voorzieningen mooi geordend in een kast of kist te verwerken en onder het terras of zitbank te plaatsen.

