Zwart in de badkamer: stijlvol en luxueus, maar hoe verwerk je deze kleur het best? En wat met de schoonmaak nadien?

vtwonenEen zwarte badkamer: het klinkt misschien gedurfd, maar in de juiste uitvoering is het klassiek, tijdloos, mysterieus én elegant. Een echt hotelgevoel dus, dat bovendien in bijna elk interieur past. Kies met deze tips van vtwonen voor een volledig zwarte badkamer of enkele (subtiele) zwarte elementen.

Een volledig zwarte badkamer

Of je nu groot woont of juist wat kleiner: een zwarte badkamer kan in ieder huis. Een volledig zwarte badkamer past vooral goed bij een industrieel, design of klassiek interieur. In deze woonstijlen voeren donkere kleuren namelijk de boventoon. Al zijn er wel onderlinge verschillen natuurlijk. Waar een industriële badkamer garant staat voor stoerheid en rauwheid, is een design badkamer dan weer een pak rustiger en strakker.



Heb je een industrieel, design of klassiek interieur? Zo incorporeer je een zwarte badkamer in je woning.

Zwarte elementen in de badkamer

Hou je wel van zwart, maar gaat een compleet zwarte badkamer je net iets te ver? Kies dan voor een badkamer met zwarte meubels of zwart sanitair. Een zwart bad, wastafelmeubel of toilet steekt prachtig af tegen witte muren.

Maar je kunt het ook kleiner houden met zwarte handgrepen, zwarte kranen of zwarte badkameraccessoires. Zo kun je in elke stijl badkamer - subtiel - een beetje zwart verwerken. Heb je een Scandinavisch, landelijk of romantisch interieur? Dan past dit concept beeldig. Lees hier hoe je concreet te werk gaat.

Creëer extra dynamiek met licht en niveauverschillen

De verlichting in de badkamer moet functioneel en sfeervol zijn. Je wilt je goed kunnen opmaken of scheren, maar ook ontspannen onder de douche of in bad bij zacht licht. Bepaal de sfeer die je wilt creëren en zoek op basis daarvan de juiste verlichting uit.

Oogt de zwarte badkamer wat (te) donker? Een grote spiegel met verlichting erachter, mooie zwarte spots in de badkamer of een fraaie wandlamp lossen dit probleem zo op.

Heb je een wat kleinere badkamer? Niveauverschillen geven de badkamer een ruimtelijk effect. Zet de douche op een plateau of maak kleine nisjes in de muren. Zo heb je meteen de perfecte plek om badkameraccessoires te plaatsen. Creëer een extra sterke blikvanger door de nisjes te verlichten.

Voor nog meer dynamiek in de zwarte badkamer zorgen? Ga dan aan de slag met planten. Het groen contrasteert immers mooi met de donkere kleur.



Weinig natuurlijk licht in je badkamer? Deze kamerplanten voelen zich perfect op hun gemak in de duisternis.

Een zwarte badkamer schoonmaken

Zwart sanitair ziet er luxe en stijlvol uit, maar vraagt wel om goed onderhoud. Verzorgingsproducten als shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen zwarte kranen namelijk stevig aantasten. Spoel kranen daarom na iedere douche- of badbeurt af. Zo weet je zeker dat er geen resten op achterblijven.

Ook tegen kalkaanslag is een zwarte badkamer niet bestand. Waterspetters laten al snel witte vlekken achter op stijlvolle zwarte elementen. Reinig de kranen wekelijks met warm water en groene zeep en droog ze na gebruik goed af met een zachte (hand)doek, om zo kalkaanslag te voorkomen.



Ondanks deze truc toch last van kalkaanslag? Ontdek hier hoe je witte aanslag van zwarte badkamertegels verwijdert.

Is de badkamer toe aan een grote schoonmaakbeurt? Gebruik bij het schoonmaken van de zwarte badkamer liever geen schoonmaakmiddelen op basis van azijnzuur, zoutzuur en chloor. Deze zijn te agressief voor zwart sanitair. Een natuurlijk reinigingsmiddel, zoals een schoonmaakmiddel op basis van citroenzuur, is een betere keuze.

Opgelet: op zwart sanitair met een poedercoating ontstaan snel krassen. Hierdoor kun je er beter geen schuurspons op gebruiken. Ben je op zoek naar krasbestendig sanitair? Dan kun je het best kiezen voor sanitair met een gegalvaniseerde afwerking. Dit is ook nog eens de meest duurzame keuze.

