Zuinig je zwembadwater verwarmen? Met deze systemen lukt het

Livios Om te genieten van je zwembad is een watertemperatuur van 26 à 28 graden een must. Aangezien het klimaat ons regelmatig in de steek laat, is verwarming nodig. Er zijn drie grote systemen voor de verwarming van je buitenzwembad: de warmtepomp, een warmtewisselaar en zonnepanelen. Livios maakt je wegwijs.

Warmtepomp

De warmtepomp is een populaire oplossing om een zwembad te verwarmen. Dat komt mede door de grote variatie aan toestellen en aanbieders. Vooral een pomp die de warmte uit de lucht onttrekt, is interessant. De grootste misverstanden zitten in de COP-waarde of de verhouding tussen de energie die nodig is om de warmtepomp aan te drijven en de warmte die het toestel afgeeft. Hoe hoger die is, hoe beter.

Lees ook Een zwembad in je tuin? Uit deze soorten kan je kiezen

Kijk bij aankoop goed wat je door de fabrikant beloofd is, en bij welke buitentemperatuur. De COP-waarde zal hoog zijn wanneer je het water nauwelijks enkele graden wil opwarmen. Sommige leveranciers maken hier misbruik van. Een warmtepomp heeft de hoogste investeringskost vergeleken met andere systemen, maar betaalt zich na verloop van tijd wel terug doordat ze meer energie afgeeft dan ze verbruikt. Opgelet: je kan dit systeem niet combineren met een warmtepomp voor je woning, want ze geeft de warmte rechtstreeks aan het zwembad af.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn niet te verwarren met de panelen van de zonneboiler of van een pv-installatie. Het gaat om zwarte plastic buizen waar water door loopt dat in rechtstreeks contact met het zwembad staat. De zon doet de rest. De panelen of buizen zijn goedkoper dan de warmtepomp. Wanneer er geen zon is, is er geen energie en dus ook geen warmte. Een warmtepomp levert daarentegen al rendement vanaf ongeveer acht graden, en dan moet er niet eens zon zijn. Je hebt wel minder controle over de warmte. Dat is bij een warmtepomp altijd in orde.

Warmtewisselaar

Bij aankoop is een warmtewisselaar goedkoop, maar in verbruik is hij al gauw vijf keer duurder. Wel ben je altijd verzekerd van voldoende warm water, ook in de winter. Een warmtewisselaar bestaat uit een langwerpige buis waarin een spiraalvormige buis met warm water zit. Het zwembadwater stroomt langs de spiraal en wisselt zo warmte uit. Stookolie zorgt ervoor dat de warmte van de spiraal op de juiste temperatuur blijft. In tijden van goedkope stookolie was een warmtewisselaar interessant, nu is dat al veel minder het geval.

Elektrische doorstromer

De elektrische doorstromer vermelden we voor de volledigheid, want het is geen apart systeem. Het is een inox-element met binnenin een apparaat dat je met een waterkoker kan vergelijken. Het water warmt elektrisch op en is daarom duur in verbruik. Een elektrische doorstromer wordt meestal gebruikt om een systeem te vervolledigen en zo nog enkele graden extra te winnen. Bijvoorbeeld als je een warmtepomp voor je woning hebt, maar die niet genoeg energie voor je zwembad levert.

Overkapping

Een andere optie om het zwemwater langer warm te houden, is om er een al dan niet wegschuifbare overkapping over te plaatsen. Onder een overkapping is het warmer dan in de buitenomgeving. Daar profiteert ook het zwembadwater van mee. Zo kan je met een overkapping je zwembadseizoen met enkele maanden verlengen.Een overkapping houdt ook het vuil uit het bad en draagt bij tot de veiligheid voor kinderen en huisdieren op onbewaakte momenten.

Een geschikte overkapping kies je op basis van je behoeften. Wil je alleen zwemmen in het zwembad, of moet de overkapping ruim genoeg zijn om ook een tafel en ligstoelen onder te plaatsen? Wil je rechtop staan bij het zwembad of mag de overkapping lager zijn? Dat zijn allemaal belangrijke aspecten met een grote invloed op de prijs en het gebruikscomfort van de overkapping. Laat je goed adviseren door de fabrikant of leverancier: er is een groot aanbod aan modellen.

Betaal je niet blauw

Hoe grotere en dieper je zwembad, hoe meer energie het kost om het water zuiver te houden en op een aangename temperatuur. Met deze tips en aandachtspunten betaal je je niet blauw aan de verwarming van je zwembad.

o Een gemiddeld zwembad van pakweg 10 x 4 m en 1,5 m diep moet je bij intensief gebruik tot tien uur per dag filteren. Ken je het vermogen van je circulatiepomp? Dan kan je zelf uitrekenen hoeveel elektriciteit dat jaarlijks kost.

o Gebruik een alternatief systeem voor de zwembadverwarming, zoals een warmtepomp of zonnecollector. De kostprijs is aanzienlijk - reken op ongeveer 4.900 incl. btw voor een lucht-waterwarmtepomp - maar loont op termijn zeker de moeite.

o De gebruiksduur heeft een belangrijke invloed op de energiekost. Trek je al baantjes vanaf eind maart en zwem je door tot half oktober, dan kost je zwembad meer dan wanneer je het alleen in het toppunt van de zomer gebruikt. In de zomer geniet je waarschijnlijk ook meer van de gratis zonnewarmte.

o Eén keer het water warm is, kan je je warmteverliezen beperken met een roldek. Het meest gebruikt zijn de automatische rolluiksystemen, waarmee je met één druk op de knop het doek in of uit rolt.

o Maak er een gewoonte van om als je niet zwemt het zwembad af te dekken. Op een frisse dag is water van 28°C al snel verdampt. Er bestaan ook roldekken uit isolerende lamellen die de warmte nog beter in je zwembad houden.

o Mag het helemaal groen? Kijk dan eens naar zwembadlamellen met zonnecellen. Door de transparante bovenzijde en de zwarte onderzijde ontstaat een microbroeikaseffect.

Klaar om je dromen om te zetten in concrete plannen? Laat je dan nu via deze nieuwe tool contacteren door een zwembadspecialist in jouw buurt en krijg professioneel advies op maat.