Zuinig én groen verwarmen? Dat kan met deze opties

Condensatieketel

Is je oude cv-ketel aan vervanging toe en woon je in een oudere woning die niet optimaal geïsoleerd is? Dan is een gascondensatieketel of een condenserende ketel die werkt op stookolie een slimme keuze. In tegenstelling tot een traditionele verwarmingsketel waarbij de warmte in de rookgassen verloren gaat, recupereert een condensatieketel warmte-energie uit de rookgassen. Die warmte wordt dan opnieuw afgegeven aan het verwarmingssysteem om koud water voor te verwarmen. In vergelijking met een traditionele ketel kan je dat al snel een energiebesparing van zo’n 10% opleveren. Bovendien stoot een condensatieketel tot tien keer minder CO2 en koolstofmonoxide uit en is daarmee erg milieuvriendelijk.

Hybride systeem

Wil je wel energiezuinig verwarmen, maar ben je nog niet helemaal klaar om volledig voor hernieuwbare energie te kiezen? Dan is een hybride systeem een ideale oplossing. Een hybride installatie combineert een condensatieketel op gas of stookolie met een warmtepomp. Of met andere woorden, een fossiele brandstof met hernieuwbare energie.

Rekening houdend met de buitentemperatuur en de huidige energieprijzen kiest dit slimme systeem steeds de energiebron die je op dat moment het hoogste rendement oplevert. Door de interactie tussen de verschillende energiebronnen, ben je niet alleen zeker van een zo laag mogelijke energiekost, maar veroorzaak je ook een lagere CO2-uitstoot dan wanneer je enkel een klassieke verwarmingsinstallatie zou gebruiken.

Warmtepomp

Op voorwaarde dat je woning goed geïsoleerd is, kan je een warmtepomp installeren. De pomp onttrekt warmte aan natuurlijke warmtebronnen, zoals de buitenlucht, de aarde of het grondwater en geeft die vervolgens in je woning af via een warmtewisselaar of warmteafgiftesysteem zoals vloer- of wandverwarming, radiatoren of ventiloconvectoren. Wil je het maximum uit je warmtepomp halen? Dan is het aangewezen om er ook je sanitair water mee te verwarmen door een buffervat aan je warmtepomp te koppelen.

Met een warmtepomp kan je tot 40% energiezuiniger verwarmen dan met een klassieke verwarming op aardgas of stookolie. Dat komt vooral omdat je enkel elektriciteit nodig hebt om de compressor van de warmtepomp aan te drijven. De overige energie komt van de aanwezige warmte uit de omgeving. Als je de nodige elektriciteit dan ook nog eens zelf produceert met behulp van zonnepanelen, ben je helemaal groen bezig.

Zonneboiler

Net als een warmtepomp gebruikt een zonneboiler de natuur als energiebron. Zonnecollectoren op je dak vangen de warmte van de zon op en gebruiken die om het water in het buffervat op te warmen. Meestal wordt een zonneboiler enkel gebruikt voor sanitair warm water, maar je kan er ook je woning mee verwarmen. Dan moet je de boiler wel aansluiten op een cv-ketel of een warmtepomp.

Warmtepompboiler

Heb je een slecht georiënteerd dak of wil je niet meteen investeren in een zonneboiler? Dan kan je ook kiezen voor een warmtepompboiler voor het verwarmen van je sanitair water. Je plaatst het toestel in huis, waar de boiler de warmte uit de omgevingslucht haalt. In vergelijking met een elektrische boiler verbruikt een warmtepompboiler tot drie keer minder elektriciteit. Dat kan je al snel een besparing tot 70% opleveren op je energiefactuur.

Vergeet je premies niet

De milieuvriendelijke alternatieven voor een klassieke centrale verwarming zijn op lange termijn beter voor je portemonnee, maar je moet het systeem natuurlijk wel eerst aankopen. Gelukkig kan je daarvoor rekenen op steun in de vorm van een aantal premies. Denk maar aan de Vlaamse renovatiepremie, de premie van de netbeheerder voor het plaatsen van een condensatieketel of warmtepomp, de totaalrenovatiebonus of lokale premies van je gemeente. Vraag voor de plaatsing van je nieuwe verwarmingssysteem dus zeker even na bij de bevoegde diensten voor welke steunmaatregelen jij in aanmerking komt.

Wil je meer weten over welke verwarmingsopties je hebt bij renovatie? Vraag je gratis renovatiemagazine aan van Mijn Verstandige Verbouwing.

Bron: Livios