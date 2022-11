“Zowat zes maanden per jaar leven we in openlucht”: Op bezoek in het bijzondere open huis van Tom en Ann

Evi en Alexander tonen hun gerenoveer­de hoeve: “Natuurlijk duiken er bij een verbouwing van een oud huis onaangena­me verrassin­gen op”

Ecologisch bouwen is in opmars. Evi Van den Bulck (35) en haar partner Alexander de Voet (37) gebruikten voor hun gerenoveerde hoeve silicaat voor de vloer, schelpen voor de fundering en houtswol voor de isolatie. Ook het interieur is duurzaam, want het bestaat bijna volledig uit tweedehandsmeubels. Onze woonexpert Björn Cocquyt mocht bij hen binnen kijken. “Op de plaats waar een deel van de hooizolder was, is nu een grote vide.”

6 november