Zoveel betaal je voor een terrasoverkapping

06 maart 2020

11u48

Het hele jaar door genieten van je tuin en terras? Ook als het regent? Dat kan met een terrasoverkapping. Maar hoeveel betaal je voor dit verlengstuk van je woning? En wat bepaalt deze prijs? Bouwsite Livios vroeg het aan Roel Berlaen van Renson.

Afmetingen en opties

“De prijs van een overkapping hangt af van de gewenste afmetingen”, vertelt Roel Berlaen. “Voor een basisstructuur met gemotoriseerde lamellen van 4 m breed op 5 m lang gemonteerd aan je gevel moet je rekenen op minstens 10.000 euro, excl. btw. Een terrasoverkapping van 4 m op 5 m gemonteerd aan de gevel met een gemotoriseerd screendak start vanaf 8.600 euro excl. btw. Voor deze prijs kan je kiezen uit 150 structuurlakken.”

Voor je een terrasoverkapping overweegt, zijn er enkele cruciale vragen die je jezelf best op voorhand stelt. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Comfort

Hoe meer comfort je wil, hoe hoger de prijs oploopt. “Er zijn tal van opties die het kostenplaatje beïnvloeden”, zegt Roel. “Wie bijvoorbeeld meer privacy wil, kan kiezen voor gemotoriseerde screens als zijelement, schuifpanelen met houten lamellen of glazen schuifwanden. Wie meer licht wil binnentrekken kan enkele lichtdoorlatende lamellen laten voorzien. En met geïntegreerde verlichting en verwarming geniet je in alle seizoenen van je overkapping.”

Afwerking

Ook de kwaliteit en de manier van afwerking spelen een rol. “Bij minutieus afgewerkte overkappingen heb je geen zichtbare kabels of vijzen en zijn alle mogelijke opties mooi geïntegreerd in de structuur. Kwalitatieve ledverlichting geeft een perfect egale lichtverspreiding en ook audio- en verwarmingselementen zijn subtiel weggewerkt in een designbalk. Logischerwijze tel je hier meer voor neer dan voor een overkapping met basic afwerkingsniveau.”

Installatiekosten

Hier kan Roel moeilijk een vaste prijs op plakken. “Elke installatie is anders. Om de installatietijd en -kosten te beperken, besteden we veel aandacht aan een maximale voormontage in de fabriek.”

Onderhoud

In vergelijking met een houten constructie vraagt een aluminium overkapping volgens Roel weinig onderhoud en dus ook geen andere bijkomende kosten. “Een halfjaarlijkse onderhoudsbeurt met een zacht reinigingsmiddel volstaat. Wil je met een specifiek reinigings- of beschermingsmiddel aan de slag, dan kan je hiervoor bij de producent terecht. Deze middeltjes zorgen ervoor dat vuil zich minder gemakkelijk aan het oppervlak hecht en ze bieden extra bescherming tegen zure regen, zeelucht en UV-stralen.” Nog een extra tip: bij een terrasoverkapping die op de woning aansluit, kan je van het verlaagde btw-tarief voor renovaties genieten.

