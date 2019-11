WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Zorgeloos klussen met gipskarton doe je zo Aangeboden door Gyproc®

12 november 2019

09u43 0 WOON. Wil je zelf de handen uit de mouwen steken en een binnenwand, voorzetwand of plafond plaatsen met gipsplaten? Dat kan perfect. Gyproc® begeleidt je stap voor stap naar een geslaagd resultaat.

Of je nu een wand of plafond wil plaatsen, voor elke klus heeft Gyproc® het juiste systeem. Gyproc® heeft een compleet assortiment met alles wat je nodig hebt voor een vlekkeloze afwerking: van Metal Stud® profielen en voegproducten tot primers. En natuurlijk vind je er ook een uitgebreid aanbod aan gipskartonplaten, zoals de massieve plaat Habito®, Gyproc® Soundbloc® voor een hoog geluidscomfort en Gyproc® Activ’Air® voor een gezond binnenklimaat.

Handige onlinetool

Maar hoe weet je nu welk systeem voor jouw klus de aangewezen oplossing is? Dat achterhaal je snel met de Gyproc® Configurator op www.gyproc.be. Deze handige onlinetool gidst je na enkele vragen naar de juiste oplossing. Je kiest de ruimte die je onder handen wil nemen en welke wanden of plafond je gaat aanpakken. De configurator bezorgt je een overzicht van alles wat hiervoor nodig is: van de gipskartonplaten tot het gereedschap. Met dit boodschappenlijstje kan je naar de dichtstbijzijnde doe-het-zelfwinkel en heb je alles bij de hand om aan de klus te beginnen.

4-stappenplan

Ongeacht welke klus je gaat uitvoeren, met Gyproc® werk je zowel voor wanden als voor een plafond volgens een 4-stappenplan. Deze leidraad vind je binnenkort ook terug op de nieuwe Gyproc®verpakkingen.

Nog meer doe-het-zelftips

Haal je gratis Gyproc® Doe-Boek bij je doe-het-zelfwinkel of bereid je voor met de praktische instructievideo’s op het Youtube-kanaal van Gyproc®.