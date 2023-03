Zonnepanelen plaatsen: zo snel verdien je je installatie op dit moment terug

Steeds meer mensen gaan op zoek naar manieren om hun energiefactuur op een duurzame manier te verlagen. Zonnepanelen zijn daarvoor ongetwijfeld de populairste manier. Maar wie zonnepanelen laat installeren, spreekt toch al snel over een investering van enkele duizenden euro’s. Je staat dus best even stil bij de kostprijs en het rendement. Daarbij moet je ook de verschillende steunmaatregelen en premies in acht nemen.



Hogere kostprijs

Zonnepanelen zijn vandaag een stuk duurder dan pakweg twee jaar geleden. In september 2022 lag de prijs gemiddeld 10 tot 15 procent hoger dan twee jaar daarvoor.

Dirk Van Evercooren, algemeen directeur bij de sectororganisatie voor duurzame energie ODE Vlaanderen: “De totaalprijs is afhankelijk van merk tot merk en van installateur tot installateur.”

Bij ODE Vlaanderen plakken ze er dan ook liever geen exact cijfer op. Gespecialiseerde websites spreken over een prijsbereik tussen 4.500 euro en 12.500 euro voor een gemiddelde installatie, al benadrukken ze ook daar dat de precieze kosten afhangen van het type installatie, het merk en de thuissituatie, zoals het aantal gezinsleden en het verbruik. “De verwachting is dat deze prijsstijging zich niet zal verderzetten in 2023”, aldus Van Evercooren.



Terugverdientijd

De terugverdientijd van zonnepanelen is vaak van doorslaggevend belang om de investering al dan niet te maken, maar ook andere factoren spelen een rol, zoals het milieu en de minder grote afhankelijkheid van energieleveranciers.

De terugverdientijd hangt af van je energieverbruik, de huidige energieprijs en de injectievergoeding of terugleververgoeding die je krijgt. Enkele jaren geleden bedroeg de terugverdientijd nog gemiddeld tien jaar, maar op het hoogtepunt van de hoge energieprijzen in september vorig jaar, bedroeg hij slechts 2,5 jaar.

“Met een energieprijs van 40 cent per kWh, een terugleververgoeding van 20 cent en een installatie die instaat voor een zelfverbruik van 30 procent, bedraagt de terugverdientijd momenteel ongeveer vijf jaar”, stelt Van Evercooren.

Vandaag ligt de gemiddelde commerciële elektriciteitsprijs op 50 cent per kWh. Het injectietarief is afhankelijk van je energieleverancier, maar schommelt momenteel gemiddeld tussen de 16 en 22 cent.



No-brainer

Door de sterke prijsschommelingen in de energieprijs vandaag, valt er moeilijk een voorspelling te doen over hoe de terugverdientijd van zonnepanelen zal evolueren in de toekomst. Zo heeft één van de leden van ODE Vlaanderen het berekeningsmodel voor de terugverdientijd uit zijn offerte gehaald.

“Maar het spreekt voor zich dat je je investering ruimschoots terugverdient vooraleer de levensduur van de zonnepanelen verstreken is”, stelt Van Evercooren. “Zolang je terugverdientijd onder de tien jaar blijft, doe je een heel goeie zaak.” De hoge energieprijzen maken die terugverdientijd korter. Bovendien voorspellen energie-experts nog hoge energieprijzen voor de komende drie jaar.



Investeringspremie

De berekening van de terugverdientijd op basis van de kostprijs van de installatie, je verbruik en de injectietarieven zijn één ding. Ook premies zorgen voor een inkorting van de terugverdientijd. Zo heb je recht op een investeringspremie van de Vlaamse overheid voor zonnepanelen. Die kan oplopen tot maximaal 750 euro.

Sinds 1 januari bedraagt de premie 150 euro per kilowattpiek (kWp) voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp voor installaties van 4 kWp tot 6 kWp. De premie geldt voor installaties met een ingebruikname en keuring vanaf 1 januari 2023. Vanaf 2024 zal de premie van de Vlaamse overheid dalen. Je kan je premie aanvragen bij Fluvius.

De premie is niet geldig voor wie zijn bestaande zonnepaneleninstallatie uitbreidt. Je bent ook verplicht om je panelen door een aannemer te laten installeren. Als je installatie deel uitmaakt van een nieuwbouw- of renovatieproject om aan de verplichte EPB-eisen te voldoen, kom je in aanmerking voor de Vlaamse energierenovatiepremie, in plaats van de investeringspremie voor zonnepanelen.



