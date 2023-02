Zonnepanelen plaatsen: deze 7 zaken moet je zeker weten

1. Je dak hoeft niet zuidgericht te zijn

Een dak dat naar het zuiden gericht is, levert een optimaal rendement aan zonne-energie op. Maar dat betekent nog niet dat een andere oriëntatie niet interessant is. Het rendementsverlies van een dak dat uitkijkt op het zuidoosten of zuidwesten bedraagt immers amper 5 procent. “Een oost-westopstelling is vaak een goede keuze”, weet Thomas De Meyer van gecertificeerd installatiebedrijf DeVa Power. “Met zo’n combinatie is de middagpiek minder hoog, maar spreid je de stroomproductie wel over de hele dag.”

Goed om weten: via de Vlaamse Zonnekaart kan je makkelijk nagaan in welke mate je dak geschikt is om zonnepanelen te plaatsen.

2. Ook plat dak komt in aanmerking

De meeste platte daken laten de plaatsing van zonnepanelen toe. Een voordeel is zelfs dat je de panelen hierop makkelijk naar het zuiden kan richten en ze onder de gewenste hellingshoek kan plaatsen in een aangepast frame. Een goed compromis vinden tussen een aanvaardbare hellingsgraad en een maximaal benutte oppervlakte is belangrijk. Een oost-westopstelling kan helpen om de beschikbare oppervlakte optimaal te benutten in combinatie met een hoog rendement.

3. Extra zonnepanelen plaatsen

“We zullen met z’n allen genoodzaakt zijn om in de toekomst over te stappen naar elektrische mobiliteit en verwarming”, stelt Koen Vanthournout, senior researcher bij VITO en Energyville. “En die toekomst is niet eens zo veraf. Het valt dus zeker te overwegen om vandaag al een paar extra zonnepanelen op je dak te plaatsen.” Installateurs worden overigens nu al vaak gevraagd om bestaande installaties uit te breiden met bijkomende panelen. Daar hangt een relatief hoge kostprijs aan vast.

4. Je dak(structuur) moet in orde zijn

Zonnepanelen wegen gemiddeld meer dan 10 kilogram per vierkante meter, exclusief het frame en de eventuele ballast. Maar naast het gewicht speelt ook de windbelasting mee. Je dak(structuur) dient dus voldoende stevig en in een goede staat te zijn. Let wel: wanneer je woning meer dan 25 jaar oud is, is de kans reëel dat de dakpannen of -leien van je woning asbest bevatten. Zolang je die niet vervangt, mag je daarop geen zonnepanelen plaatsen.

5. Je krijgt een digitale meter

Wanneer je zonnepanelen plaatst, wordt je terugdraaiende elektriciteitsteller gratis vervangen door een digitale meter (voor zover dat nog niet gebeurd is). “Het feit dat je aan je digitale meter een energiebeheersysteem kan koppelen, is een belangrijke troef”, meent Frederik Loeckx van Flux50, een vzw inzake energietransitie. “Zo’n applicatie monitort en visualiseert je verbruikte en zelfgeproduceerde geïnjecteerde energie, en laat toe om toestellen en systemen in je woning slim aan te sturen. Een digitale meter is ook nodig om hernieuwbare energie te kunnen delen of verkopen.” Ga hier na hoe je je digitale meter écht slim kunt maken.

“Er bestaan ook zonnepaneleninstallaties met een volwaardig ingebouwd energiebeheersysteem”, merkt Thomas De Meyer van DeVa Power op. “Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je elektrische auto geladen wordt wanneer er een overschot aan stroomproductie is en automatisch stopt met laden wanneer er geen zon meer is.”

6. Denk aan de batterij

Door een thuisbatterij te koppelen aan je zonnepaneleninstallatie, wordt de opgewekte stroom die je niet meteen verbruikt opgeslagen voor later. Die kan je dan bijvoorbeeld ’s avonds of ’s nachts gebruiken. Zo’n batterij kan ook je verbruikspieken beperken, wat sinds de invoering van het capaciteitstarief niet onbelangrijk is. Wanneer je momenteel onvoldoende budget hebt, zorg dan voor een modulair systeem waarop je nadien nog altijd makkelijk één of meerdere batterijen kan aansluiten. Voorzie ook voldoende ruimte daarvoor.

7. Kies de juiste installateur

Een goede installateur is iemand die luistert naar jouw behoeften, die je dak en je zekeringenkast vooraf grondig bekijkt en die vervolgens samen met jou de mogelijkheden bespreekt. Technische kennis (ook over de nieuwste systemen), een RESCert-certificaat en een voldoende voorraad aan kwaliteitsmaterialen zijn eveneens essentieel.

