Zonnepanelen: op welke prijs moet je rekenen? En wat zijn de terugverdientijd en de levensduur?

LiviosWil jij (ook) investeren in zonnepanelen? Dan vraag je je waarschijnlijk af of je dak geschikt is, hoe je de panelen best oriënteert en hoeveel je er moet leggen. Bouwsite Livios verzamelde tien zaken die je zéker moet weten over dit razend populaire topic.

1. Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen, die op hun beurt uit twee lagen bestaan met daartussen een scheidingslaag. Wanneer er daglicht valt op zo’n zonnecel, ontstaat er elektrische spanning tussen de twee lagen: gelijkstroom.

Die gelijkstroom beweegt van cel tot cel en van paneel tot paneel en wordt getransporteerd naar de omvormer. Die zet de gelijkstroom om in wisselstroom die we nodig hebben voor onze elektrische toestellen.



2. Welke omvormer moet je kiezen?

Meestal is er één omvormer per zonnepaneelinstallatie, maar er bestaan ook zonnepanelen met micro-omvormers, waarbij elk paneel een eigen, kleinere omvormer heeft. In dat geval zijn de panelen niet meer aan elkaar gekoppeld. Het gevolg: als één paneel niet werkt omwille van schaduw of een defect, dan heeft dat geen negatieve invloed op de werking van de andere panelen.



Tip: Wil je (in de toekomst) investeren in een thuisbatterij? Dan kies je best nu al voor een hybride omvormer, waarop je zowel je zonnepanelen als je thuisbatterij kan aansluiten.

3. Digitale meter of terugdraaiende teller?

Heb je een digitale meter en produceren je zonnepanelen meer stroom dan je op dat moment verbruikt? Dan gaat het overschot naar het elektriciteitsnet. Voor elke kWh die je op het net injecteert, krijg je een vergoeding. Dat injectietarief hangt af van je energieleverancier. Heb je elektriciteit nodig op een moment dat je zonnepanelen niets opwekken, dan haal je gewoon stroom van het net.

Heb je al zonnepanelen en beschik je nog over een analoge meter en het systeem van de terugdraaiende teller? Dan draait de teller terug als je meer energie opwekt dan verbruikt en vooruit als je meer elektriciteit verbruikt dan opwekt.



4. Is je dak geschikt voor zonnepanelen?

Zowel hellende als platte daken komen in aanmerking voor zonnepanelen. Voor beide soorten daken geldt dat ze schaduwvrij, voldoende groot en in goede staat moeten zijn. Zonnepanelen wegen namelijk zo’n 10 kg/m². De structuur van je dak moet dus voldoende stevig zijn. Je dakbedekking is ook best niet te oud en mag zeker geen asbest bevatten.

Voor een hellend dak moet je rekenen op minstens 1,6 m² per paneel en voor een plat dak op minstens 2,5 m² per paneel om te vermijden dat de zonnepanelen in elkaars schaduw komen te liggen. Een plat dak heeft als bijkomend voordeel dat je de panelen in de juiste richting en onder de gewenste hellingshoek (idealiter 30 à 45 graden) kan plaatsen.

5. Welke oriëntatie kiezen?

Zonnepanelen die naar het zuiden gericht zijn, leveren het hoogste rendement op, omdat ze recht naar de zon gericht zijn wanneer die het sterkst schijnt. Zo heb je veel opgewekte energie rond het middaguur. Maar dat betekent niet dat je zonnepanelen altijd naar het zuiden moeten liggen. Bij een opstelling naar het zuidoosten of zuidwesten bedraagt het rendementsverlies amper 5 procent.

Ook andere oriëntaties kunnen interessant zijn. Zijn je zonnepanelen naar het oosten of westen georiënteerd, dan wekken ze op een gelijkmatigere manier energie op en heb je in de late namiddag of vroege avond wanneer je terugkomt van het werk ook nog zonne-energie.

6. Hoeveel zonnepanelen plaats je?

Hoeveel zonnepanelen je best plaatst, kan je enkel inschatten wanneer je je verbruik kent. Je verbruik van het voorbije jaar kan je terugvinden op je afrekeningsfactuur. Ken je jouw verbruik niet? Hou er dan rekening mee dat een gemiddeld gezin met twee kinderen ongeveer 3.500 kWh per jaar verbruikt.

Ben je van plan om je woning met een warmtepomp te gaan verwarmen of om elektrisch te gaan rijden? Breng dan ook dat extra elektriciteitsverbruik in rekening. Bij een warmtepomp stijgt je jaarverbruik met zo’n 2.500 kWh en voor een elektrische wagen moet je rekenen op een verbruik van 3.000 kWh als je gemiddeld 15.000 km per jaar aflegt.



Let op: de grootte van een PV-installatie wordt niet uitgedrukt in kilowattuur (kWh), maar in wattpiek (WP). Voor de omzetting van Wp naar kWh deel je het geschatte elektriciteitsverbruik door de omzettingsfactor. Die bedraagt in België ongeveer 1 bij een zuidelijke opstelling en eerder 0,85 bij een oost-westopstelling. Zo bereken je het minimale vermogen dat je nodig hebt.

7. Wat is de prijs van zonnepanelen?

De prijs van zonnepanelen is afhankelijk van de kwaliteit, het rendement en het aantal panelen dat je laat plaatsen. De gemiddelde prijs schommelt tussen 1,1 euro en 1,4 euro per WP (excl. btw). Voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh, heb je een installatie nodig met een vermogen van 4.000 WP. De prijs daarvan komt neer op zo’n 4.800 euro excl. btw.

Op zonnepanelen betaal je 21% btw, tenzij je woning ouder is dan 10 jaar. Dan betaal je 6% btw. Tot 31 december 2023 geldt de btw-verlaging ook voor woningen jonger dan 10 jaar. Met deze maatregel wil de overheid gezinnen stimuleren om over te stappen op duurzame energie.

8. Wat is de terugverdientijd?

Zonnepanelen zijn een slimme investering, maar hoe snel verdien je ze terug? Dat hangt af van meerdere factoren. In de eerste plaats spelen je energieverbruik, de actuele energieprijs en de injectievergoeding een rol. Enkele jaren geleden bedroeg de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen nog tien jaar, terwijl op het hoogtepunt van de hoge energieprijzen in september 2022 de gemiddelde terugverdientijd slechts 2,5 jaar bedroeg.

Door de sterke prijsschommelingen is het dan ook moeilijk om te voorspellen hoe snel je je zonnepanelen terugverdient. Wat wel zeker is, is dat je je investering ruimschoots terugverdient vooraleer de levensduur van de zonnepanelen verstreken is.



9. Wat is de levensduur van zonnepanelen?

De levensduur van een zonnepaneelinstallatie bedraagt gemiddeld 30 jaar. Na verloop van tijd treedt er wel rendementsverlies op. Hoeveel dat exact is, is moeilijk te detecteren, maar je mag uitgaan van een gemiddeld rendementsverlies van 0,3% per jaar.

Een omvormer gaat zo’n tien tot vijftien jaar mee. Veel fabrikanten geven vijf of tien jaar garantie, maar dat betekent niet dat je hem na die termijn moet vervangen. Na twintig jaar zal de omvormer wel zijn beste tijd hebben gehad, aangezien de kabels onderhevig zijn aan erosie door zon en water.

10. Zonne-energie opslaan in een thuisbatterij?

Wil je de stroom die je opwekt met je zonnepanelen stockeren? Dan kan met een thuisbatterij. Zo kan je ’s avonds de stroom gebruiken waarmee de batterij overdag is opgeladen.

Daarnaast kan een thuisbatterij ook stroom van het net halen tijdens de daluren. Zo sla je goedkopere elektriciteit op om ’s avonds tijdens de piekuren te gebruiken. Thuisbatterijen zijn voorlopig nog relatief duur in aankoop en niet snel terug te verdienen.

