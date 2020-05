Zonnepanelen: hoeveel heb je er nodig en wat kost dat? Redactie

20 mei 2020

11u26

Bron: Livios 0 Livios Ben je van plan om zonnepanelen te leggen? Maar heb je er geen idee van hoeveel dit je ongeveer zal kosten? En welke positie op jouw dak ideaal is voor een goede opbrengst? Ben je van plan om zonnepanelen te leggen? Maar heb je er geen idee van hoeveel dit je ongeveer zal kosten? En welke positie op jouw dak ideaal is voor een goede opbrengst? Bouwsite Livios helpt je op weg.

Het aantal panelen hangt in grote mate af van je verbruik, dat je aan de hand van een berekening zelf goed kan inschatten. Zo kom je ook te weten hoeveel je installatie zal kosten. Hoe ga je te werk?

1. Verbruik bepalen

De grootte van je PV-installatie is afhankelijk van het verbruik van je gezin en je woning. Een gemiddeld gezin met twee kinderen verbruikt ongeveer 3.500 kilowattuur (kWh) per jaar, volgens de VREG. Via je afrekeningsfactuur vind je jouw verbruik van de voorbije jaren terug. Lees hier meer over hoe zonnepanelen juist werken.

Verwarm je je woning met een warmtepomp of ben je van plan dat te doen? Breng dan ook het extra elektriciteitsverbruik van de warmtepomp in rekening. Als uit je EPB-rapport blijkt dat je 10.000 kWh per jaar verbruikt voor verwarming, en als je een warmtepomp hebt met een COP van 4, dan stijgt het jaarverbruik van je gezin met zo’n 2.500 kWh.

Daarnaast kan je ook rekening houden met een toekomstige aankoop van een elektrische wagen. Volgens Engie bedraagt het verbruik van een elektrische wagen ongeveer 20 kWh per 100 kilometer. Een gemiddeld gezin legt jaarlijks 15.000 km af, waardoor je moet rekenen op een toekomstig gebruik van 3.000 kWh.

2. Grootte van de PV-installatie bepalen

De grootte van een PV-installatie wordt niet uitgedrukt in kilowattuur (kWh), maar in wattpiek (Wp). Hoeveel kWh een Wp produceert is afhankelijk van de oriëntatie en helling van de PV-installatie, de weersomstandigheden en de afstand tot de evenaar. Dit is de ideale oriëntatie voor je zonnepanelen.

Voor de omzetting van Wp naar kWh deel je het geschatte elektriciteitsverbruik door de omzettingsfactor. In het zuiden van Spanje zal 1 wattpiek bijvoorbeeld 1,6 kWh produceren. In Vlaanderen bedraagt de omzettingsfactor ongeveer 1 bij een perfect zuidelijke opstelling en eerder 0,85 bij een oost-westopstelling.

Rekenvoorbeeld: In dit rekenvoorbeeld nemen we een gemiddelde van 0,9. Als we het gemiddelde verbruik van 3.500 kWh delen door 0,9 komen we uit op 3.888 Wp. Dat is het minimale vermogen dat je nodig hebt.

3. Kostprijs bepalen

De prijs van een fotovoltaïsche installatie schommelt tussen 1,1 en 1,4 euro per Wp, en is onder andere afhankelijk van de kwaliteit, het rendement en het aantal panelen dat geplaatst wordt. Het huidige gemiddelde bedraagt volgens ODE 1,2 euro per wattpiek.

Hieronder vind je een tabel met de gemiddelde prijs volgens de grootte van de installatie. Als je weet hoeveel wattpiek je nodig hebt, vermenigvuldig je dat cijfer met de juiste prijs.

Grootte Prijs/Wp

< 4.000 wattpiek 1,4

4.000 - 7.000 wattpiek 1,2

> 7.000 wattpiek 1,1

Rekenvoorbeeld: In ons rekenvoorbeeld is dit 1,4 euro voor een installatie die kleiner is dan 4.000 wattpiek. Dat komt neer op een gemiddelde totaalkost van 5.443 euro, excl. btw. Dat is 5.769,5 euro inclusief 6% btw en 6.586 euro inclusief 21% btw.

4. Dak vandaag vol leggen versus een uitbreiding in de toekomst

Aan de installatie van zonnepanelen zijn een aantal vaste kosten verbonden. Hierdoor is het goedkoper om een grotere installatie te plaatsen dan twee keer een kleinere installatie. Heb je plannen om een warmtepomp te plaatsen of om een elektrische wagen aan te kopen? Dan kan het interessant zijn om vandaag al meer panelen te leggen dan je nodig hebt voor je huidig verbruik.

Als het dak vol gelegd wordt, heb je een overschot aan productie waarvoor er vandaag geen inkomsten zijn. In het verleden moest hiervoor wel prosumententarief betaald worden, waardoor het vaak niet interessant was om je dak vol te leggen. Sinds de introductie van de digitale meter op 1 juli 2019 hebben prosumenten de keuze voor een vergoedingssysteem zonder prosumententarief, waardoor je voor extra productie geen extra jaarlijks prosumententarief betaalt.

Rekenvoorbeeld: een PV-installatie die voorzien is op de aankoop van een elektrische wagen die 15.000 km per jaar rijdt, kost zo’n 7.944 euro, excl. btw, 8.420,6 euro incl. 6% btw en 9.612,2 euro incl. 21% btw. De berekening die we hiervoor maken: 6.500 / 0,9 * 1,1. Dit betekent een meerprijs van 2.500 euro ten opzichte van een PV-installatie die voorzien is op een jaarlijks verbruik zonder elektrische wagen. Als je deze extra panelen binnen 3 jaar zou plaatsen, zou de installatie aan de huidige marktprijzen 4.666 euro kosten (3.000 / 0,9 * 1,4). De besparing kan dus oplopen tot meer dan 2.000 euro. Je installateur kan berekenen of dit interessant is voor jou.

Lees ook op Livios.be:

Uitgerekend: zoveel betaal je voor een elektrische installatie

Hernieuwbare energie: uit deze opties kan je kiezen voor je (ver)bouwproject

Zonnepanelen installeren en onderhouden? Hier let je best op.

Bron: Livios